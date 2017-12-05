ÇAVUŞOĞLU: “TARIMSAL ÜRETİM VE TOPRAK ÇOK ÖNEMLİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Çavuşoğlu, Dünya Toprak Günü’nde toprağın önemini daha iyi anlayarak, gelecek kuşaklara temiz bir doğal yaşam bırakmak gerektiğini, verimliliğin azalmasının toprakta yaşayan canlı çeşitliliğini de tehdit ettiğini kaydetti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu mesajında, 5 Aralık’ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Toprak Günü ilan edildiğini belirtti.Çavuşoğlu açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Toprak Yılı ilan etmesinden dolayı toprağa yönelik farkındalığı arttırmak ve insanlığın beslenme kaynağı olan bu kıt kaynağın yerinde ve amacına uygun kullanımını teşvik etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığına değindi.Çavuşoğlu, “Bitki üretiminin ve toprağın temelini oluşturan toprağın önemine işaret edilen bu günde orman, gıda ve çok daha fazlasını elde edebilmek için toprağa ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Birçok gelişmiş ülke tarım konusunda söz sahibi olma liderliğini bırakmamasından da anlaşılacağı gibi tarımsal üretim dolayısıyla toprak çok önemlidir” dedi.