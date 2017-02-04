CANTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ



Demokrat Bakış gazetesi Genel Yayın yönetmeni Güvenç Cantaş ile Sürüş Ehliyetleri Amiri Gürel Cantaş'ın annesi Kadriye Cantaş bu sabah hayatını kaybetti. Cantaş'ın beklenmedik ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü. Kadriye Cantaş'ın cenazesi 5 Şubat 2017 Pazar günü öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığındaki İsmail Safa Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına defnedilecektir.