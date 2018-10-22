MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI… 34 MİLLETVEKİLİ “EVET”, 6 MİLLETVEKİLİ “RET” OYU KULLANIRKEN 10 MİLLETVEKİLİ OYLAMAYA KATILMADI

ÇALUDA: “DEVLER DURURKEN PİRECİKLERLE UĞRAŞILDI… YAPTIĞIM İŞLEMLERİN İNSANİ İŞLEMLERDİ”

MECLİS GENEL KURULU BUGÜN AYRICA KANSER HASTALIĞI BİLDİRİM YASA TASARISI İLE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK NO:3) YASA TASARISI’NI DA OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Tavsiye Eden Komite Raporu Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edilerek, Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı.

Oylama sırasında daha önce açıkladığı gibi Aytaç Çaluda da dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında “kabul” oyu kullandı.

Meclis Genel Kurulu bugün ayrıca Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı’nı da oy birliğiyle kabul etti.

TAÇOY

Komite raporunun görüşülmesi sırasında söz alan UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, gelinen noktada milletvekilli itibarını sarsan şekilde suçlu mu suçsuz mu tartışmalarının Meclis gündemine taşındığını belirtti.

Taçoy, “Oylamada ‘evet’ oyu kullanacağım. Arkadaşımın suçsuzluğuna inanırım. Aynısını kendim de yaşadım” dedi.

“Bu Sayın Bakan’ın kara kutusundan çıkan tombaladan başka şey değil” ifadelerini kullanan Taçoy, kişi, mühür veya evrakta sahtecilik olmadığını belirtti.

Taçoy, herkes by- pass edilerek yangından mal kaçırırcasına Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmak istendiğini ifade etti.

Taçoy, geçmişte Çaluda’nınkiyle benzer iki raporla ilgili 10 kişiyi ilgilendiren yasal değişiklik yapıldığını anımsattı.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis İç Tüzüğü’nün 128. maddesinin çok açık olduğunu, bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için Başsavcılık tarafından istemde bulunulması gerektiğini, talebin Başsavcılık’tan geldiğini, hükümetten hiçbir kişinin “bekleyen filan dosya arasından bunu Meclis’e taşı” demediğini, bunun aksini iddia eden varsa ispatlamak zorunda olduğunu söyledi.

Özersay, hükümetin genel duruşunun da genel anlamda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde olduğunu, konuya “siyasi” demenin abesle iştigal olduğunu, en baştan itibaren hangi siyasi partiden olursa olsun savcılıktan suç isnadı yapılan ve Meclis’e gelen dosyalarda tavırlarının dokunulmazlığın kaldırılması olacağını daha önce de söylediklerini anımsattı.

“HP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ İÇİN DE DOSYA GELİRSE OY VERECEĞİZ”

Özersay, “Sadece UBP’li milletvekillerinin dosyası gelirse dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy vereceğiz demedim. HP’li milletvekilleriyle ilgili de gelirse kaldırılması için oy kullanacağımızı söyledim” dedi

Kudret Özersay, konunun çarpıtılmaması gerektiğini, hiçbir milletvekilini ayırt etmediklerini ifade etti.

“ŞİKAYET EDENLER YILLARDIR MECLİS’TE”

Yolsuzluk dosyalarının neden bu kadar yıldır Meclis’e gelmediğinden şikayet edenlerin yıllardır Meclis’te olduklarına işaret eden Özersay, bu soruyu neden daha önce sormadıklarını ve Savcılığa çağrı yapmadıklarını sordu.

Özersay, “Hangi dosya gelirse gelsin dokunulmazlığı kaldırma yaklaşımını sergileyelim” dedi.

Özersay, koalisyon protokolünde, dosyası gelen vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için bir tutum sergileyeceğiz yazdık diye utanmamız mı lazım? Koalisyon protokolüne bunu yazmanın neresi yanlış” diye konuştu.

Özersay, hükümet içindeki bir milletvekilinin de dosyasının gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması için aynı yaklaşımı sergileyeceklerini ifade etti.

Özersay, dokunulmazlığın kalkması halinde milletvekilliği görevinin devam edeceğini kaydetti.

“Hafif bir suç da suçtur” diyen Özersay, bunu sürekli olarak tekrarlayıp bu yüzden dokunulmazlığın kaldırılmaması gerektiği yaklaşımının doğru olmadığını belirtti.

“Vekiller kendilerini hakim yerine koyuyor” yaklaşımının yanlış olduğunu söyleyen Özersay, “Vekiller kendini hakim yerine koymuyor. Dosyayı hakimin önüne koyuyor” dedi.

Özersay, Çaluda’ya kara leke sürülmek isteniyor iddiaları için de, belki de kara leke sürülmek istenen Çaluda’yı bundan kurtarmak için ir fırsat verdiklerini söyledi.

ÇALUDA

Son olarak söz alan Aytaç Çaluda, Kudret Özersay’ın şahsına yönelik hakarette bulunmadığını belirtti.

Özersay’ın yolsuzlukların üzerine gidileceği yönünde seçmene büyük vaatlerde bulunduğunu kaydeden Çaluda, kamu bankalarından siyasilerin yandaşlarına verilen kredilerin geriye dönmediğini, milyon dolarlar ve sterlinlerin battığını ifade etti.

Çaluda, hükümetin en azından kamu bankalarından alınan ve geriye dönmeyen krediler ve banka yöneticileri hakkında yargı yolunu açmasını istedi.

Kendisine siyasi haksızlık yapıldığını söyleyen Çaluda, 2014 yılında ifadesi alındıktan sonra neden yargılama yapılmayarak 4 yıl beklendiğini, itirazının buna olduğunu kaydetti.

Çaluda, “devler dururken pireciklerle” uğraşıldığını, kendisinin yaptığı işlemlerin insani işlemler olduğunu ifade etti.

Çaluda, alnının açık olduğunu o yüzden dokunulmazlığının kaldırılmasına “evet” dediğini kaydetti.

KANSER BİLDİRİMİ ZORUNLU OLUYOR

Genel Kurul, oylamadan sonra Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bu yasanın üyesi olduğu Idari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi’nin geçireceği en iyi yasalardan biri olduğunu belirtti.

“Komiteler çalışmıyor” açıklamasından üzüntü duyduğunu belirten Gündüz, mensubu olduğu komitenin büyük çaba ve emek harcadığını ifade etti.

Çok güzel yasalar çıkardıklarını söyleyen Gündüz, komitelere ilişkin bu iddiayı kabul etmediğini ifade etti.

Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul bu tasarının ardından Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oy birliğiyle kabul ederek bugünkü birleşimini tamamladı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.