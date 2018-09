Çalışma Bakanlığı Teşhir Ve Utandırma Uygulamasıyla Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “teşhir ve utandırma” (Name and Shame) uygulaması çerçevesinde

Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini, kayıt dışı işçi denetimlerini ve pazar günleri çalışma yasağına uymayan inşaatların isimlerini teşhir ederken, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin de ismini açıkladı.

Buna göre, Yunus Alaçam İnşaat’a ait bir inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli koşulları yerine getirmediği gerekçesi ile durduruldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde faaliyetleri durdurulan İrfan Göçen İnşaat ve Emlak Şirketi Ltd, Osmanoğlu İnşaat Ltd, Alpdağ İnşaat Şirketi Ltd ve İshakoğlu İnşaat Müteahhitlik Ltd, gereken yükümlülüklerini yerine getirerek yeniden faaliyetlerine başladı.

19 İNŞAAT VE 13 İŞ YERİ DENETLENDİ

Dün , 19 inşaat ve 13 işyeri denetlendi. Çalışma Dairesi tarafından inşaatlara yönelik yapılan denetimlerde; “ Ali Altınöz, Nazlı Kardeşler, İdal Yapı Danış. Şti. Ltd, Hüseyin Karademir, Capiton Construction LTD, İsmail Zeynel Abidin, Videra İnşaat Şti. Ltd ( Küçük Kaymaklı), Videra İnşaat ( Metehan), Erdal Arabacıoğlu Const.” isimli inşaatların pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağına uymadığı tespit edilirken, söz konusu işverenlere; İş Yasası’nın 35. Maddesine atfen; İş Yasası’nın 72. Maddesinin 2(b) fıkrası kapsamında yarım asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi.

Teftiş edilen 9 inşaatta 20 çalışan denetlenirken, Capiton Const. Ltd’de 2, İsmail Zeynel Abidin’e ait inşaatta 2 olmak üzere 4 kaçak işçi tespit edildi ve toplam 10 bin 480 TL (4 asgari ücret) tutarında idari para cezası kesildi.

Pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağına uyan örnek inşaatlar ise şöyle sıralandı:

“Mar Construction, Sezar İnşaat’a Ait Caska Otel İnşaat, Os-ha Construction, Faryap Yapı,

Baştaşlar İnşaat, Yapım İnşaat Şti. Ltd, Kurucuğlu İnşaat, Akfen İnşaat, Vedat Ertüngü İnşaat, J&J Construction”

Gaziköy ağıllar bölgesinde yine dün Çalışma Dairesi tarafından yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde ise, 13 küçük ve büyük baş hayvancılık faaliyeti gösteren iş yeri teftiş edildi. Akın Bekar’a ait iş yerinde 2, Hamide Bekar’a ait iş yerinde de 2 olmak üzere 4 kaçak işçi tespit edilerek, toplam 10 bin 480 TL ( 4 asgari ücret) tutarında idari para cezası kesildi.

DENETİMLER HER ALANDA SIKLAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı işçi ve çalışma saatleri denetimlerinin her sektörde artarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, yanında kayıt dışı işçi çalıştıran, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan ve pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağını ihlal eden iş yerlerine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni kurallar gereği; en az 3 ay süre ile ön izin ve çalışma izni işlemi yapılmayacağı vurgulandı.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında, yanında kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerine her kayıt dışı çalışan için bir asgari ücret (2 bin 620 TL), iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işverenlere İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü kapsamında yazılı uyarı ve faaliyeti durdurma yaptırımı; pazar günü inşaat faaliyetinde bulunma yasağını ihlal işverenlere ise İş Yasasının 72. maddesi kapsamında yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.