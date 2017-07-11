Çalışma Bakanlığı, 3 Gün Dışarıda Çalışmayı Yasakladı

İHBARLAR ALO 102’YE YAPILABİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarından itibaren 3 gün 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmanın yasaklandığını bildirdi ve ihlal edenlerin ALO 102’ye ihbar edilmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi ile sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri dikkate alınarak, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması nedeniyle 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda (güneş altında) çalışmanın yasaklandığı belirtildi.

Kararın 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak alındığı belirtilen açıklamada, çalışanlarla vatandaşların ilgili karara uymayanları ALO 102’ye ihbar etmeleri istendi.

Açıklamada, tüm işveren ve çalışanlar alınan karara duyarlılık göstermeye de çağrıldı.



