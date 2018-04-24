"Çakıcı: “konfederasyonu Savunmak Çözüm Sürecini Rafa Kaldırmaktır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, konfederasyonu savunmanın Kıbrıs’taki çözüm sürecini rafa kaldırmak olduğunu belirtti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’taki çözümün adresinin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı ve iki oluşturucu devletten kaynaklanan bir federal Kıbrıs Cumhuriyeti ile mümkün olabileceğini kaydetti.

Kıbrıslı Rumlar ile bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların Kıbrıs’ta federal bir çözüme dayalı olduğuna vurgu yapan Çakıcı, “Bütün görüşme süreci ve şu anda Birleşmiş Milletler parametreleri ve iki toplum liderinin görüşme masasında görüştüğü konu federasyondur. Bunlarla ilgili olarak da bir noktaya gidilmiştir. Bugün bu sürecin dışına çıkmak ve konfederasyonu savunmak, Kıbrıs’taki çözüm sürecini rafa kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

Böylesi bir kararın bazı çözüm yanlısı olmayan kesimlerin, ülkede savaş ve çatışma yanlılarının işine geleceğine işaret eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Bugünkü akıl, dünyada ve bölgemizdeki barışın varlığı, Kıbrıs’ta barışın sürdürülebilirliğini sağlamanın en önemli noktası da bir federal çözümden geçer. Dolayısı ile federasyondan, ne görüşme masasındaki Sayın Cumhurbaşkanı ne de hükümetin vazgeçme lüksü olabilir. Bunun teklif edilmesi bile yanlıştır ve hatalıdır. Bunun yıllardır çözüm mücadelesi yürüten partiler tarafından da ‘parti meclislerimizde değerlendirelim’ ifadesi bile bütün bu çözüm sürecine ihanettir.”

Çakıcı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye Hükümeti tarafından Kıbrıs’ta yıllardır sürdürülen federasyon temelindeki çözüm anlayışından vazgeçilip, artık konfederasyonun savunulması gerektiği önerisinin konuşulduğu iddialarına değinerek, özellikle, sol partiler olan CTP ve TDP’yi eleştirdi.

Çakıcı açıklamasının devamında , “Eğer böyle bir teklif geliyorsa, parti başkanlarının bu konu ile ilgili bir açıklama için parti meclislerine dahi sormadan bunu reddetmesi gerekir. Doğru tavır da budur. Kıbrıs’taki çözüm ancak federal bir çözüm temelinde olur. Bunun da bugünkü hükümetin de, Cumhurbaşkanı’nın da kararlılıkla yalpalamadan bu vizyonu sürdürmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Konfederasyon düşüncesinin ve önerilmesinin yanlış olduğunu belirten Çakıcı, “Eğer böyle bir açıklama yapılmışsa yanlış bir açıklamadır. Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sorumlusu Kıbrıs Türkleri olamaz. Bugüne kadar bu süreçte elde ettiğimiz kazanımlar ve bu yürüyüşümüz de geri adım atmış ve gelecekte kendimizi zor duruma sokmuş oluruz ...” görüşüne yer verdi.

Çakıcı, bu konuda Cumhurbaşkanı ve toplantıya katılan partilerden yanıt beklediklerini kaydederek, halkın bilmesi ve tartışması gereken bir süreç bulunduğunu ifade etti.