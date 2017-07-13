Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı’ndaki Bilgilendirme Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı

“BU TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIMIZI ÇÜNKÜ PARTİMİZİN ZATEN MECLİSTE TEMSİL EDİLDİĞİNİ VE ANAYASAL HAKLARIMIZI KİMSENİN GÖRMEMEZLİKTEN GELME HAKKININ OLMADIĞINI DA VURGULAMAK İSTERİM”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın meclis dışı partileri bilgilendirme toplantısına katılmayacağını çünkü TKP Yeni Güçler’in mecliste temsil edildiğini belirtti.

Lefkoşa milletvekili olarak TKP Yeni Güçleri kendisinin temsil ettiğini belirten Çakıcı, “Partimizin zaten mecliste temsil edildiğini ve anayasal haklarımızı kimsenin görmemezlikten gelme hakkı yoktur” dedi.

Çakıcı bugün yaptığı yazılı açıklamada, TKP Yeni Güçler’in mecliste temsil edilen bir parti olduğuna vurgu yaparak, yasal olarak 28 Kasım 2016 tarihinden itibaren kayıtları bulunduğunu belirtti.

Mehmet Çakıcı, “Ben de bu ülkenin bir bireyi olduğuma göre TKP-YG’ ye üye olmamı kimsenin engelleme hakkı olmadığı gibi 7 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 1.Olağan Kurultayda da partimizin üyeleri beni başkan olarak seçmiştir. Bende KKTC ‘de bulanan bir milletvekili olarak ve partinin Genel Başkanı olarak KKTC Meclisi’nde temsil edildiğimin kabul edilmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bugün TKP Yeni Güçler’i, meclis dışı partileri bilgilendirme toplantısına davet ettiğini ancak TKP Yeni Güçler’in mecliste temsil edilen bir parti olduğunu ve kendisinin de Lefkoşa milletvekili olduğunu vurguladı.

Mehmet Çakıcı, “Dolayısıyla bu toplantıya katılmayacağımızı çünkü partimizin zaten mecliste temsil edildiğini ve anayasal haklarımızı kimsenin görmemezlikten gelme hakkının olmadığını da vurgulamak isterim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin partisine ve kendisine yönelik tutumundan duyduğu rahatlığı dile getiren Çakıcı, mecliste partim adına konuşma yapmaması, hatta meclis dışında dahi partiyi temsil etmemesi için yargıya başvurulduğunu kaydetti.

Çakıcı, şöyle devam etti:

“Mahkemelere güveniyorum ve mahkemelerin hak olan, doğru olan hukuki tavrı göstereceğine inanıyorum. Ama bilinmelidir ki, hele böyle bir dönemde, kimse bizi susturamayacak ve ilk seçimde de Kıbrıs Türk halkı TKP Yeni Güçler’i iktidara taşıyarak tüm bu antidemokratik anayasa ve yasaları gasp eden, insan haklarına uymayan tavırlara ve tutumlara karşı gereken cevabı verecektir.”