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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:17

Bylock kullandığı ve Farklı Kimlik ile Yurdışı Çıkışları Mercek Altında

Bylock kullandığı ve Farklı Kimlik ile Yurdışı Çıkışları Mercek Altında
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Bylock kullandığı ve Farklı Kimlik ile
Yurdışı Çıkışları Mercek Altında

Habertürk'ün haberine göre; İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır'a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün (Pazartesi) erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi.
KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay'ın, Bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklerle çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.

Kaynak: CNN

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