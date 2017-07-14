Büyükelçi'den şok açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’dan şok açıklamalar

Türkiye’deki 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü dolayısı ile açıklama yapan Derya Kanbay “Bana sık sık soruluyor, Kıbrıs’ta da FETÖCÜLER var mı diye, yok desem hepiniz gülersiniz” dedi.

Büyükelçi Derya Kanbay, “ Böylesine geniş ve adeta tüm vücudu saran kanser hastalığı gibi bir ihanet şebekesini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen bu çalışmalar esnasında, kurunun yanında yaş da yanmasın veya hata payı en az seviyeye insin diye, idari tedbir olarak kamu kurumlarında gözden geçirme komiteleri kurulmuştur” diye konuştu.

FETÖ’nün KKTC bağlantıları ile ilgili soru üzerine Kanbay, “ Herhalde size KKTC’de FETO yok dersem gülersiniz” yanıtı verdi

Kanbay, “ Maalesef burada da çeşitli kuruluşlar içinde, bunlar eğitim, sağlık, sivil toplum, iş camiası, kamu kurumları, devlet, asayiş birimleri, hepsinin içinde maalesef değişik oranlarda bu yasadışı terör örgütünün sızma emareleri var” diye konuştu

Kanbay “KKTC’de çeşitli ortamlarda bu hain şebekenin elemanları tespit edilmektedir. Zaman zaman sizler de yayınlıyorsunuz, adalete teslim edilmek üzere vatandaşımız olanlar Türkiye’ye gönderilmektedir. KKTC vatandaşı olanların yargılama işlemleri KKTC’de yapılması sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Kanbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Söz konusu yapının kendini ustaca gizleyebilen, bulundukları ortamlara ustaca uyum sağlayabilen bir yapı olduğuna işaret eden Derya Kanbay, “Dolayısıyla Kıbrıs’ta da Türkiye’deki çalışmalara uygun olarak bazı soruşturmalar, incelemeler, bilgi toplama çalışmaları başladı. Ve devam ediyor. Bu kendi başına yapılan bir çalışma değil. Türkiye’deki emniyet makamlarımızlar, istihbarat makamlarımızla, diğer teşkilatlarla, Adalet Bakanlığı ile istişare ve işbirliği halinde bilgileri bir biriyle teyit edecek şekilde süren çalışmalardır. Amaç bu hain örgütü son ferdine kadar tespit edip, adalete teslim etmektir” diye konuştu.

Kanbay “ İki ülke arasındaki adli işbirliği çerçevesinde bu çalışmalar sürüyor. Bu çalışma yarıda bırakılacak, unutulacak bir çalışma değil elbette. Bunun sonu gelene kadar bu faaliyetler sürecek. Rakam olarak sayı vermem, bilgi vermem mümkün değil. Bazı durumlarda, kişiler ve kurumlarla ilgili konu ‘şüphelilik’ seviyesindedir. Bu seviyede insanları töhmet altında bırakmak doğru değil, yasal da değil” diye ekledi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında sorgulanmasıyla ilgili soru üzerine Kanbay bu konudaki açıklamayı Türkiye’deki savcının yapabileceğine vurgu yaptı

Kanbay “ Bunu benim yapmam mümkün değil. Sayın Talip Atalay’la ilgili konu, şimdi kendisinin yaptığı görev dolayısıyla gündemde… Mesarya’da çiftçilik yapıyor olsaydı da başına bu gelmiş olsaydı, herhalde gazeteler yazmayacaktı. Farkı o… İddia? Bilemiyorum. Ama bu konuda yürütülen çalışmalarda en ufak bir şüphede sistem çalışmaya başlıyor. FETÖ ile bağlantının çeşitli unsurları var. Din İşleri Başkanı ile ilgili bilgiyi bilemiyorum. Herhangi bir suç unsuru ve ciddi sonuç yoksa devam etmeyecektir, varsa da yargıya intikal edecektir” diye konuştu.