Bütçe maratonu sürüyor

: Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 13 Kasım Salı günü başlayan 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı toplantıları devam ediyor.
Komite’nin gündeminde bugün, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri var.
Dünkü çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdüren komite bugünkü toplantısına saat 11.45’te, 27 milyon TL tutarındaki Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesini görüşmekle başladı.
Komitedeki bütçe görüşmeleri 28 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak.