Büsküvütçü 'Doğuş Derya Hanımda Bir Nebze Şeref Varsa'



Cumhuriyetimizi maalesef içine sindirememiş hala kabullenememiş olan kişiler devletimize ve değerlerimize dil uzatmak için bahane bulmuş ve içlerindeki kini kusmuştur.

Sözde Cumhuriyetçi Türk partisinin vekili sayın Doğuş Derya sosyal medya hesabı üzerinden devleti alaya alan paylaşımla, kutlama hazırlıklarını bahane ederek halkı devletine karşı Soğutma ve kışkırtma operasyonu yapmıştır.

Kendisinin paylaşımına katkı koyan takipçileri ise yorumlarında devletimize hakaret etmekten geri durmamıştır.

Bir kaç saatliğine kapanan yollar ve konser için bir gece öncesinden yapılan hazırlık için laf eden Derya hanım, eş cinsel hakları için yürüyüş yaparken kapanan yollardan gayet memnundu veya kapitalist düzenin kutlamalarından biri olan cadılar bayramı kapsamında kapanan yollar ve düzenlenen konserler derya hanımı hiç rahatsız etmedi

Derya hanımı rahatsız eden sadece milli ve manevi olaylar mıdır?

Türk milletinin değerleri Derya hanımın kanına mı dokunuyor neden sadece milli ve dini meselelerde rahatsız olup tepki gösteriyor.

Kıbrıs Türk devletini kabul etmediği halde bütün haklarından faydalanan ve kabul etmediği devletin yönetimine talip olup milletvekili olan, Son seçimde adaylığını tekrar koyan sayın Doğuş derya hanım da bir nebze şeref varsa inanmadığı ve kabul etmediği devletin yönetimine talip olmaktan vazgeçerek, gerçek yurtsever ve halkı için çalışacak Cumhuriyetçi Türk Partisi üyelerine yer açmak için adaylık başvurusunu Geri çekmelidir. CTP’nin içerisinde bu ülke için çalışacak gerçek yurtsever ve halkçı bir çok üye bulunmaktadır. Onlara da seslenerek bu tip insanların CTP ile özdeşleştirilmesinin Önüne geçmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bu ülkenin milletvekili sıfatını taşıyarak beşinci kol faaliyeti yürüten, her fırsatta Türk milletine ve değerlerine saldıran,pkk gibi eli kanlı terör örgütleri ile sarmaş dolaş pozlar vererek Kuzey Kıbrıs’ta onlara hareket alanı açan, yalan ve iftiralar ile uluslararası alanda Rumların ağzına pay veren doğuş hanım kim ve ne olduğunu ve kime hizmet ettiğini kamuoyuna açıklasın. Kendisi Kıbrıs Türk halkının temsilcisi midir yoksa başka yerlere hizmet eden bir kışkırtıcı mıdır?

Bizce ne olduğu belli olan doğuş hanımı gerçekleri açıklamaya ilkeli ve haysiyetli olmaya davet ediyoruz. Neyseniz açıkça söyleyin, Kıbrıs Türk halkını germekten de vazgeçin!…

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı

Buray Büsküvütçü