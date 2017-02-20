Bürokrasi yürümüyor

Devlet Laboratuarı’ndaki yangın olayının üzerinden 2 ay geçti. Bugüne kadar ancak kimyasal atıklar temizlenip, merkezi sistem elden geçirildi. Laboratuarda üç bölüm halen kullanılamıyor, besin adli analizler 2 aydır yapılamıyor. Sorun bürokratik işlemlerde

Devlet Laboratuarı’ndaki yangın olayının üzerinden 2 ay geçti. Bugüne kadar ancak kimyasal atıklar temizlenip, merkezi sistem elden geçirildi. Laboratuarda üç bölüm halen kullanılamıyor, besin adli analizler 2 aydır yapılamıyor. Sorun bürokratik işlemlerde

KİLİT NOKTA BROKRASİ: Devlet Laboratuarı, 21 milyon 350 bin TL’ye sigortalı. Ancak sigorta şirketinin zararı karşılaması için polisin ve Şehir Planlama Dairesi’nin tespit çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Yangının çıkış nedeni halen belirlenemedi. Şehir Planlama Dairesi ise henüz laboratuarda inceleme yapmadı

KİMYASAL ATIKLAR TAŞINDI: Yangın neticesinde ortaya çıkan kimyasal atıklar Türkiye’den gelen ekiplerin uzmanlığında temizlendi, atıklar AB mevzuatına uygun olarak Güngör’e taşındı. Orada depolama tesisine aktarıldı. Laboratuarın merkezi sistemi elden geçirildi. Kirlilik tespit edilen bölümlerde sistem sökülerek devre dışı bırakıldı

BESİN VE KRİMİNAL ANALİZLERİ YAPILAMIYOR: Devlet Laboratuarı’nda 23 Ocak 2017 tarihinde gıdalarda pestisit kalıntı analiz yapılmaya başlandı. Ancak çıkan yangın sonucu kullanılmaz duruma gelen besin ve adli tahlillerin yapıldığı iki bölüme halen bir müdahalede bulunulmadığından bu analizler yapılamıyor

YANGININ NEDENİ AÇIKLANMADI: Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangın ile ilgili polis gerekli soruşturmayı başlattı. Ancak yangın olayının üzerinden neredeyse 2 ay geçti yangının çıkış nedenine ilişkin halen daha bir rapor açıklanmadı

ZARAR ÇOK BÜYÜK: Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangın neticesinde 1.5 milyon Dolar değerinde cihaz yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında analizlerde kullanılan ve halk arasında kimyasal ilaç olarak bilinen Reaktifler de yandı. Bu reaktiflerin birkaç milyon TL değerinde olduğu belirtildi





Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangının izleri tam anlamı ile silinemedi.

Devlet Laboratuarı’nın bodrum katında çıkan yangın neticesinde laboratuarın deposunda bulunan kimyasallar tamamen yanarken besin ve adli testlerin yapıldığı bölümler de kullanılamaz duruma geldi.

Devlet Laboratuarı’ndaki yangın olayının üzerinden 2 ay geçti. Geçen süreçte yangın neticesinde ortaya çıkan kimyasal atıklar Türkiye’den gelen ekiplerin uzmanlığında temizlendi, atıklar AB mevzuatına uygun olarak taşındı. Laboratuarın merkezi sistemi elden geçirildi. Kirlilik tespit edilen bölümlerde merkezi sistem sökülerek devre dışı bırakıldı.

Devlet Laboratuarı’nda yangından bir ay sonra pestisit testleri yapılmaya başlandı. Besin tahlilleri ve adli testler ise halen yapılamıyor.

Devlet Laboratuarı Müdürü Mehmet Tatar, yangının meydana geldiği 22 Aralık akşamından bugüne kadar geçen süreci paylaştı.





Çalışanlar idari izne çıkarıldı

Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangında çok sayıda kimyasal madde yandı, yanan kimyasallardan çıkan duman bölgede hava kirliliğine neden olurken sağlığı ciddi şekilde tehdit etti.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına Sivil Savunma ekipleri de destek verdi. Yangın uzun süren çabalardan sonra aynı gece kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları 23 Aralık günü de devam etti.

Yangın söndürüldü ancak, bölgedeki ağır koku ve yanan kimyasalların insan sağlığına olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak personele idari izin verildi.

Personelin bir kısmı bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başka dairelerde görevlendirildi.



Türkiye’den ekip geldi

Yangın olayının ardından gerekli çalışmaların başlatılması için Devlet Laboratuarı Müdürü Mehmet Tatar kollarını sıvadı.

Öncelikle yanan kimyasal atıkların temizliği ve taşınması için çalışma başlatıldı. Kimyasal atıkların temizlenip, taşınması için Türkiye’de faaliyet gösteren Mors ve Armada Firmaları ile temasa geçildi. İki firmadan ekipler, olaydan birkaç gün sonra KKTC’ye gelerek Devlet Laboratuarı’nda gerekli incelemelerini yaptı, yürütülecek çalışma hakkında Devlet Laboratuarı Müdürü Mehmet Tatar’a bilgi verdi. Akabinde bu kimyasal atıkların taşınması için gerekli malzemeler ithal edildi, atıkların taşınması sırasında gerekli olan iş gücü ise KKTC’den temin edildi, bu kişiler, önce yapılacak iş ile ilgili eğitim sürecinden geçirildi.

Kimyasal atıklar, AB mevzuatına uygun olarak Mors ve Armada Firmalarından yetkilendirilen uzman ekiplerin öncülüğünde temizlendi.

Kimyasal atıklar Güngör’e taşındı

Devlet Laboratuarı’ndan AB mevzuatına uygun şekilde kaldırılan kimyasal atıklar, önce 60-90 ve 220 litrelik, 160-170 adet plastik varillere aktarıldı, ardından da Çevre Dairesi’ne bağlı hizmet veren Güngör’e götürülerek oradaki depolama tesisine aktarıldı. Plastik varil temininde Cypruweks’ten destek alınırken atıkların nakliyesi aşamasında da Sivil Savunma lojistik destek sağladı.

Atık su Haspolat Arıtma Tesisi’ne aktarılacak

Kimyasal atıklar taşındıktan sonra yaklaşık 3 ton su ile yangının çıkış bölümü ve yangından etkilenen iki bölüm yıkandı. İçerisindeki kimyasalın limit üstü olabileceği dikkate alınarak yıkama işlemi sırasında kullanılan su doğaya akıtılmadı, Olay Trans’tan temin edilen 25 tonluk depoya aktarıldı. Depodan numune alınarak incelendi. Suyun içerisindeki kimyasalların limit üstü olmadığı tespit edildi. Tetkik raporu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne sunuldu, LTB’den yapılan karşı açıklamada, rapora göre, kimyasal atıkları yıkayan bu suyun Haspolat Arıtma Tesisi’ne aktarılabileceği belirtildi.

Kriminal ve besin tahlilleri yapılamıyor

Devlet Laboratuarı’nda yangından bir ay sonra 23 Ocak 2017 tarihinde gıdalarda pestisit kalıntı analiz yapılmaya başlandı. Ancak çıkan yangın sonucu kullanılmaz duruma gelen besin ve adli tahlillerin yapıldığı iki bölümde halen bir müdahalede bulunulmadığından besin ve kriminal analizler halen daha yapılamıyor.

Merkezi sistem söküldü

Yangında çıkan duman Devlet Laboratuarı’nın merkezi sistemine de zarar verdi. Merkezi sistemde kirlilik tespitinin yapılması için de Türkiye’den uzman ekipler geldi ve robot sistemi ile uzmanlar tarafından yapılan incelemede Radyasyon bölümündeki sistemde kalıntı tespit edilmedi. Kirlilik tespit edilen bölümlerdeki sistem söküldü.

Zarar büyük

Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangın neticesinde 1.5 milyon Dolar değerinde cihaz yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın neticesinde analizlerde kullanılan ve halk arasında kimyasal ilaç olarak bilinen Reaktifler de yandı. Bu reaktiflerin birkaç milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

21 milyon 350 bin TL’ye sigortalı

Devlet Laboratuarı’nda şuana kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde ilgili sigorta şirketi yetkilileri oldukça anlayışlı davrandı ve çalışmalar bugüne kadar sorunsuz şekilde yürütüldü. Devlet Laboratuarı, demirbaş olarak 21 milyon 350 bin TL’ye sigortalı. Ancak ilgili sigorta şirketinin zararı karşılaması için önce tespit çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

Yangının nedeni tespit edilemedi

Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangın ile ilgili polis gerekli soruşturmayı başlattı. Ancak yangın olayının üzerinden neredeyse 2 ay geçti yangının çıkış nedenine ilişkin halen daha bir rapor açıklanmadı.

AYRI KAREDE

Tatar: Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladık

Devlet Laboratuarı Müdürü Mehmet Tatar, yangının meydana geldiği 22 Aralık akşamından bugüne kadar geçen süreci Havadis okurları ile paylaştı.

Mehmet Tatar, yangın olayından sonraki süreçte yürütülen çalışmalar çerçevesinde önce kimyasal atıkların AB mevzuatına uygun şekilde temizlenip, Güngör’de depolama tesisine aktarıldığını akabinde de yangının çıkış noktası bodrum katının ve yangından etkilenen iki bölümün yıkandığını anlattı.

Yıkama işleminde kullanılan suyun ise özel bir depoda tutulduğunu ve içerisindeki kimyasal maddenin niteliğini tespit etmek üzere analiz edildiğini kaydetti.

Yapılan analizde sudaki kimyasal atığın limit üstü olmadığının tespit edildiğini anlatan tatar, bu rapor doğrultusunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin söz konusu suyun Haspolat Arıtma Tesisi’ne aktarılabileceği yönünde yazı yazdığını belirtti.

Devlet Laboratuarı’nda merkezi sistem olduğunu kaydeden Mehmet Tatar, bu sistemin yangından ne kadar etkilendiğinin tespitinin yapıldığını söyledi, kirlilik tespit edilen bölümlerde sistemin sökülerek devre dışı bırakıldığını ifade etti.

Mehmet Tatar, gerek atıkların taşınması işleminin gerekse merkezi sistemde yapılan analizlerin ve çalışmaların Türkiye’den gelen uzman ekipler tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Personelin yangından sonra geçici bir süreliğine idari izne çıkarıldığını kaydeden Tatar, personelin bir kısmının bu süreçte bakanlık tarafından başka dairelerde görevlendirildiğini anlattı.

Tatar, Devlet Laboratuarı’nın 21 milyon 350 bin TL’ye sigortalı olduğunu ancak ilgili sigorta şirketinin hasar ödemesi yapabilmesi için öncelikle polisin ve Şehir Planlama Dairesi’nin tespit çalışmalarını tamamlanması gerektiğini kaydetti.

“Okyanusu geçtik derede mücadele ediyoruz”

Devlet Laboratuarı’nın eski haline getirilmesi için ilk günden beri hafta sonları dahil çalıştığını anlatan Mehmet Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın da bu hususta oldukça hassas davrandığını ancak sürecin bürokratik nedenlerden ötürü bir noktada tıkandığını belirtti.

“Gerekli polis soruşturması bir an önce tamamlanmalı, Şehir Planlama Dairesi de çalışmalarını bir an önce başlatıp, süratle de bitirmelidir” diyen Tatar, varılan aşamayı “Okyanusu geçtik derede mücadele ediyoruz” diye yorumladı.

Tatar, süreç içerisinde çalışmalara destek veren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na, Cypruweks’e de bir kez daha teşekkür etti.





Duygu ALAN

Kaynak: Havadis