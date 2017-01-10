BURCU: “HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR”

BURCU: “BUGÜN DAHA ZİYADE KARARLARA KIBRIS TÜRK TARAFININ ETKİN KATILIMI VE GELECEKTEKİ BİRLEŞİK KIBRIS’TAKİ ANAYASA’NIN İHTİYACA GÖRE DEĞİŞMESİ İCAP ETTİĞİ ZAMAN, HANGİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEBİLECEĞİ ÜZERİNDE DURDUK”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugünkü müzakerelerde kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs’taki Anayasa’nın hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği konuları üzerinde durduklarını belirtti.Burcu, bugünkü müzakerelere öğle arası verildiğinde yaptığı basın toplantısında, dün olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde yerel saatle 09.00-13.00 arasında yoğun bir çalışma ve müzakere gerçekleştirildiğini söyledi.Ağırlıklı olarak “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nın tartışıldığını kaydeden Burcu, bugün öğleden sonra da 18.00-20.30 saatleri arasında müzakerelere devam edileceğini belirtti.Burcu, “Bugün daha ziyade üzerinde durduğumuz konular, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs’taki Anayasa’nın ihtiyaca göre değişmesi icap ettiği zaman, hangi esaslar çerçevesinde değişebileceğiydi” dedi.Burcu, sadece liderler seviyesinde değil, zaman zaman teknik heyetlerin de uzmanlar düzeyinde, müzakerelerin yan kolu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Burcu, “Dün anımsayacağınız üzere, mülkiyet alanındaki uzmanlar bir araya gelip, gayet verimli ve uzun bir çalışma gerçekleştirdiler. 5 saati aşan bir çalışma” dedi.Yapılan çalışmaların liderler düzeyinde politik seviyede karara bağlandığı zaman bir anlam taşıyacağına işaret eden Burcu, bu çalışmaların sonuçlarının bu seviyeye çıkarılacağını belirtti.Barış Burcu, mülkiyetle ilgili uzmanlar seviyesindeki görüşmelerin, lider görüşmesi öncesinde bugün iki koldan ilerlediğini söyledi. Burcu, Dünya Bankası’yla mülkiyet konusundaki finansman koşullarının ne olacağına dönük uzman seviyesinde çalışma yapılan ve yerel saatle 15.00’te başlayan toplantıda Kıbrıs Türk tarafını Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Layik Topcan’ın temsil ettiğini kaydetti.Burcu, Dünya Bankası ile yapılan toplantıya, ihtiyaç duyulması halinde, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) da uzmanların davet edilmesi sözkonusu olabileceğini ve bunun, toplantının gidişatına göre belli olacağını belirtti.Sözcü Burcu, mülkiyet konusunda bugün saat 16.00’da toplanan ve Sülen Karabacak ile Layık Topcan’ın temsil ettiği diğer uzmanlar toplantısında ise mülkiyet başlığında yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmesi için dün başlayan çalışmaların yürütüleceğini söyledi.Sürecin çok dinamik ve yoğun olduğuna işaret ederek, bu tempo içinde halka doğru bilgi ulaştırmak gerektiğini kaydeden Burcu, siyasi parti liderleriyle de sürekli irtibat içinde olduklarını belirtti. Burcu, “Aynı otelde, aynı katta kalıyoruz. Bunun sağladığı birtakım lojistik imkanlar var” dedi.Barış Burcu, dün öğleden sonra parti liderlerine Müzakereci Özdil Nami ve Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani’nin uzun bir bilgi aktarışı olduğunu söyledi.Burcu, açıklamasının sonunda, yarın haritaların sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya yanıtında, “Her şey planlandığı gibi gitmektedir ve arzumuz budur. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu pozisyondayız. Yarından önce bu akşam da var” dedi.