Bulut Akacan bize şantaj yapıyor

Mehmet Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu dün Lefkoşa Merit Otelde bir basın toplantısı düzenleyerek şahsı ve şirketi hakkında çıkan bir takım haberlerle ilgili açıklama yaptı. Şahsına ve şirketlerine karşı yapılan haberler karşısında rahatsızlığını dile getiren Eminoğlu, Bulut Akacan ile yaşadığı olayları anlattığı basın toplantısında; Eminoğlu, Bulut Akacan’ın kendisine şantaj yaptığını karşılıksız çek kestiğini, şirketi ve şahsı hakkında yalan yanlış haberler yaptırdığını söyledi.

“Olay kapandı dediler ancak…”

Mehmet Eminoğlu, yaşanan olayların ardından Bulut Akacan’ın kayınpederi Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş’ın Altınbaş Holding Genele Müdürü Ahmet Maslakçı’yı ofisine göndererek bu işin çözüleceği konusunda rahat olmalarını istediği mesajını ilettiğini belirttiği açıklamasında, Vakkas Altınbaş’ın gece kendisine ulaştığını “En kısa sürede hakkınızda çıkan yalan yanlış haberler kaldırılacak” dediğini anlattı. Eminoğlu, bu konuşmanın ardından Bulut Akacan’ın tekrar harekete geçtiğini kaydederek Girne’deki bir yatırımının yıkılacağına yönelik korsan sitelerde aleyhine haberler yaptırdığını iddia etti.

19 YILDA 1714 PROJE

Mehmet Eminoğlu, “19 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın genelinde 1714 adet projeye, mühendislik firmam olarak imzamla vizelenmiştir, tamamlanmış ve yaşama kazandırılmıştır. 19 yıl içerisinde ailemle birlikte işimizi anlımızın akıyla yapmaya, hayata kazandırdığımız projelerin bulundukları şehirlerde örnek teşkil etmesi için çaba sarfederek, kazancımızın bir kısmını da başta yaşadığımız şehir olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine döndürmeyi ülkemize ve toplumumuza bir borç bilmişizdir. Bugüne kadar gerek şahsımı gerekse ticari faaliyetlerimi izah etmek için bir basın toplantısı düzenlemediğim gibi bugün de sizlerin karşısına şahsıma ve şirketime yapılan gerçek dışı bir ithama açıklık getirmek için çıkmak istemezdim.” Diyerek tecrübesi ile birlikte kendisini ve şirketini tanıttı.

Yapılan ithamlar karşısında kamuoyuna bu açıklamayı sizlerin aracılığıyla yapmak kaçınılmaz olmuştur diyerek basın toplantısına devam eden Eminoğlu, Bulut Akacan’ın 2017 yılında Yukarı Girne bölgesinde bir arazi satın aldığını, satın aldığı arazi üzerindeki mevcut projenin müelliflik hakkı kendisine ait olduğunu belirtti.

“MÜELLİFLİK HAKKI BENİMDİ”

Satın aldıktan sonra mevcut proje üzerindeki tüm tadilatları da kendisine yaptırarak müelliflik hakkının kendisinde kalmasını kabul etmesi üzerine tüm tadilatların tamamlanarak ve kendisine teslim edilerek inşaatın harfiyat işlemlerine başlandığını söyleyen Eminoğlu, bu noktada kendisiyle temas ederek müelliflik hakkını başka bir mühendise devretmesi talebinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Buna karşılık verdiği hizmetin bedeli ödendiği takdirde müellifliği devretmesinde hiçbir sıkıntı olmadığını belirttiğini iddia eden Eminoğlu, Acil inşaata başlama niyetini belirttiği için iyi niyet olarak anlaşmayı da beklemeden bir set proje çıktısını süratle Bulut Akacan’a teslim ettiğini söyledi.

“BULUT AKACAN SAHTE EVRAK HAZIRLADI”

İlerleyen süreçte Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası sekreteryası tarafından telefoniyen aranarak kendilerine ulaşıldığını ve müelliflik hakkı devrini içeren evrakta bir tuhaflık olduğunu farkettiklerini belirterek kendisinden teyit istediklerini söyleyen Mehmet Eminoğlu, bu telefonla evrağın sahte mühürle odaya verildiğinin ortaya çıktığını iddia etti.

Müelliflik devrine ilişkin sunulan evrağın sahte mühürle yapıldığını teyit ettikten sonra Girne Polis müdürülüğüne şikayette bulunduğuna da dikkat çeken Eminoğlu,tüm bunlar ışığında Bulut Akacan'ın birtakım organize komplolar içerisinde olduğuna ve mükellefiyetlerinden kaçmak için türlü oyunlar kurguladığına emin olduk dedi.

“TOPLAMDA 1 MİLYON STERLİN”

Mehmet Eminoğlu konuşmasının devamında, “bu meyanda kendisinin bizlere başka bir anlaşmadan doğan 1 Milyon STG'lik borcunu ödemek üzere verdiği 20 adet 50 Bin STG'lik çekleri bize verilmeden önce çeklerin ait olduğu şirketinin tasfiye işlemlerinin başlatıldığını ve daha sonra da tasfiye emrinin mahkeme tarafından verildiğini öğrendik. Bilahare konuyla ilgili polis nezdinde gerekli şikayetlerimizi yaptım.” Diye söyledi.

Buarada Mehmet Eminoğlu, kendisine Bulut Akacan tarafından verilen 20 adet çek, kayınpederi ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vakkas Altınbaş adına kesilmişti ve Vakkas Bey bu çekleri bana ciro etmişti dedi ve bu noktada çeklerin yasal sorumluluğu Vakkas Bey'e ait olduğu için ilk çekin banka tarafından ödenmeyip geri gönderilmesi üzerine Vakkas Bey benimle iletişime geçip bu ödemenin sorumluluğunun damadı Bulut Akacan'a ait olmasına rağmen kendisinin ciro ettiği için gerekli ödemeleri yapacağını belirttiğini ileri sürdü.

Vakkas Beyin bu süreçte kendisiyle iletişimini hiç kesmediği gibi statüsünün gerektirdiği bir şekilde bir davranış sergilediğini özellikle belirtmek isterim diyen Eminoğlu, gelinen noktada, Bulut Akacan tüm bu organize yasadışı komplo denemelerinin üzerine iki farklı ticari anlaşmayı birbirine birleştirerek, müdürü vasıtası ile bizlere müelliflik hakkından bedel talep etmeden vazgeçmemiz durumunda bir diğer projeyle alakalı vermiş olduğu ve karşılıksız çıkan çeklerin karşılığını ödemeyi teklif ettiğini iddia etti.

“BİZLERE ŞANTAJ YAPTI”

Bulut Akacan’ın, kendilerine açık açık şantaj yaparak, bir alacağından vazgeçmesi durumunda diğer alacağını ödemeyi teklif ettiğini iddia eden Mehmet Eminoğlu, Bulut Bey'in aracılarına “böyle bir şantaja boyun eğmeyeceğimiz gibi hakkımızı da sonuna kadar yasal yollarla arayacağımızı bildirmemiz üzerinden Bulut Bey takribi birkaç saat sonra birkaç farklı haber sitesinde şahsımın iflas ettiği yönünde asılsız haber yayınlatır” dedi.

Mehmet Eminoğlu’nun açıklamasının devamı şu şekildedir :

Haber yayınlayan sitelerin sahibiyetlerine dair yaptığımız araştırmada bu sitelerin tamamıyle korsan faaliyet gösteren künyesi olmayan ve özenle kime ait oldukları gizlenen siteler olduğunu tespit ettik. Devam eden araştırmalarımızda gazete arşivlerinden ulaştığımız bilgi bize yine ayni sitelerin geçmişte Bulut Akacan ile anlaşmazlığa düşen kişi ve şirketlere karşı da düzeysiz saldırılarda bulunduklarını tespit ettik.

Bu haber müşterilerimiz, iş yaptığım satılcıları ve çalıştığımız bankalar tarafından kınanmıştır. Bunun üzerine Altınbaş Holding Genel Müdürü Ahmet Maslakçı, Vakkas Bey adına bizi ziyaret eder ve rahat olmamızı telkin ederek sıkıntı yaşamayacağımızı, Vakkas Bey'in bu konuyu çözeceğini iletti.

Biz Ahmet Maslakçı Bey vasıtası ile Vakkas Bey'den alacak konusunun çözülmesinden memnuniyet duyacağımız yanında yapılan haberin kaldırılması ve bir tekzip yazısının yayınlanmasının bizler için ehemmiyatını izah ettik. Bu doğrultuda tekzip yazısının gerçekleştiği takdirde Vakkas Bey'in şahsına olan saygımızdan dolayı başlattığımız yasal prosedürü de geri çekeceğimizi belirttik.

Ayni günün akşamı Vakkas Bey ile telefon görüşmemde bana Bulut Akacan ile görüştüğünü yapılan karalayıcı yayının ayni geceden internet sitelerinden kaldırlacağını ve en geç Cumartesi ortada olan tüm itilafın çözülmesi için gereğini yapacağını belirtti.

Tüm bu konuşmanın üzerine telefonu kapatır kapatmaz Bulut Akacan'ın verilen sözler aksine bir yayın daha yaptığını gözlemledik. Bu sefer de mevcut bitmiş, açılış tarihini ilan ettiğimiz ve tapu teslimlerine başladığımız Girne'de bulunan bir inşaat projemizin m2 fazlası nedeniyle yıkılacağını belirten tamamıyla hayal ürünü yalan bir haber yayınladı.

Tüm bu aktardığım hakikatler neticesinde şahsımı ve şirketimi karalamaya yönelik yapılmış çirkin girişimler devam ederken özellikle vurgulamak isterim ki şahsım ve şirketim tarafından yapılan ve yapılacak olan projelerimiz ve ticari faaliyetlerimiz normal planlanmış rutininde büyüyerek devam edecektir. Mehmet Eminoğlu imzası bugüne kadar güveni temsil etmiş olup bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Bugün bizleri yalnız bırakmayan İktisat Bankası Şube Müdürü Yusuf Korhan'a, Yakın Doğu Bankası Şube Müdürü İnan Barlas'a, Garanti Bankası Şube Müdür Ertuğrul Bülbül'e, birkaç gündür bizleri gerek telefoniyen gerekse de ziyaret ederek destek beyan eden, basın toplantımıza katılarak destek veren tüm iş ortaklarıma, meslektaşlarıma ve aileme canı gönülden teşekkür ederim.

Değerli basın mensubu arkadaşlar,

Tekrardan belirtmek isterim ki bugüne kadar gerek şahsımı gerekse ticari faaliyetlerimi izah etmek adına sizlerin zamanını almak istemedim. Konunun hukuk vasıtası ile ilerleyeceği bilinciyle, kamuoyunun yalan yanlış bir bilgi yerine, bizler tarafından doğru bilgilendirilmesi gerekliliğine olan inancımız bizleri bu basın toplantısını düzenlemeye itti. Bu bağlamda bizlere köprü olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz.

Konuyla ilgili basın toplantısı haricinde soru sormak isteyen basın mensubu arkadaşlarımız olursa bana direk olarak 0542 853 3535 numaralı telefonumdan ulaşabilirler.

29 Ağustos 2018, çarşamba günü Girne'nin prestij projelerinden kabul edilen Sn. Nidai Güngördü'nün açılışını yapacağı Magic Plus projemizin açılışında sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.