FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Kasım 2017 Salı 10:03

“BULLİ PROJECT”İN GELİRİ MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANDI

'BULLİ PROJECT”İN GELİRİ MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Arkın Group bünyesindeki Art Rooms sanat galerisinin Suriyeli mülteci çocuklara yardım amacıyla bu yıl Haziran ayında düzenlediği “Bulli Project” tamamlandı. Projeden elde edilen gelir Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlandı.
Art Rooms’dan verilen bilgiye göre, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın tarafından tasarlanan, küratör Başak Şenova ve Art Rooms Direktörü Oya Silbery tarafından yönetilen “Bulli Project” kapsamında, çeşitli ülkelerden davet edilen sanatçı, akademisyen ve tasarımcılar, iki ayrı atölye çalışmasıyla Kıbrıs’ın tavuk ve horoz gibi kümes hayvanlarının gerçek boyutlarına yakın 300 sanatsal tasarım üretilerek satışa sunuldu.
Temmuz ayında düzenlenen sergi sonunda açık artırmayla satışa çıkarılan eserlerden elde edilen tüm gelir, ihtiyacı olan mülteci çocukların kullanması için derneğe verildi.
Bu amaçla dün Art Rooms Galeri’de tören düzenlendi. Erbil Arkın bağış çekini Mülteci Hakları Derneği Koordinatörü Faika Deniz Paşa’ya teslim etti. Bağışın, 16 mülteci çocuğun eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim! Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!
HSBC Artık ALBANK'ın HSBC Artık ALBANK'ın
HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN...
GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...
Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!

Haberi Oku