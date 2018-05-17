Bugün elektrik kesintisi var

HAMİTKÖY’DE 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bugün Hamitköy’de bazı sokaklara 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Açıklamaya göre kesintiden Çınar Sokak, Yusuf Çocuk Sokak, Hacıoğulları Sokak, Barsakcı Sokak, Atatürk Caddesi, Anıttepe Caddesi, Hasan Yusuf Paralik Sokak ve Meril Restoran ile civarı etkilenecek.

İNGİLİZ ELÇİLİĞİ’NİN BULUNDUĞU SOKAĞA 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Lefkoşa’da İngiliz Elçiliği’nin bulunduğu sokağa bugün 09.00’dan itibaren 4 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.



Açıklamaya göre kesinti 13.00’e kadar devam edecek.

İSKELE’DE BAZI TESİSLERE BUGÜN 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK



Kıbrıs Türk Elekrik Kurumu (KIB-TEK) İskele’de bazı tesislere bugün 10.30-14.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle İskele’de; Pis Su Arıtma, Tuzlu Su Arıtma ve Thalasa Sitesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

ALTINOVA İLE AĞILLAR KÖYLERİNE BUGÜN YAKLAŞIK 8 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne bugün 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



KIB-TEK açıklamasında kesintinin nedeninin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması olduğu belirtildi.

TATLISU VE KÜÇÜK ERENKÖY BÖLGESİNDE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),Tatlısu, Yamaçköy ve Küçük Erenköy bölgesine bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıylaYamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisinin 08.30 ile 16.00 saatleri arasında kesik olacağı belirtildi.