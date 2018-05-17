Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102158
ALTIN
183.197
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9536
EURO
5.2203
Geri adım!
GERİ ADIM!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin
ENFİELD’DE İKTİDAR KIBRISLI TÜRKLERİN
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256
Flaş Haber
Geri adım!
Kapat

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat! Bugün birçok bölgede elektrik yok

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat! Bugün birçok bölgede elektrik yok

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:18
Bugün elektrik kesintisi var

HAMİTKÖY’DE 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bugün Hamitköy’de bazı sokaklara 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre kesintiden Çınar Sokak, Yusuf Çocuk Sokak, Hacıoğulları Sokak, Barsakcı Sokak, Atatürk Caddesi, Anıttepe Caddesi, Hasan Yusuf Paralik Sokak ve Meril Restoran ile civarı etkilenecek.

İNGİLİZ ELÇİLİĞİ’NİN BULUNDUĞU SOKAĞA 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Lefkoşa’da İngiliz Elçiliği’nin bulunduğu sokağa bugün 09.00’dan itibaren 4 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
 

Açıklamaya göre kesinti 13.00’e kadar devam edecek.

İSKELE’DE BAZI TESİSLERE BUGÜN 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK


Kıbrıs Türk Elekrik Kurumu (KIB-TEK) İskele’de bazı tesislere bugün 10.30-14.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

banner277
 

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle İskele’de; Pis Su Arıtma, Tuzlu Su Arıtma ve Thalasa Sitesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. 

ALTINOVA İLE AĞILLAR KÖYLERİNE BUGÜN YAKLAŞIK 8 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne bugün 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
 

KIB-TEK açıklamasında kesintinin nedeninin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması olduğu belirtildi.

TATLISU VE KÜÇÜK ERENKÖY BÖLGESİNDE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),Tatlısu, Yamaçköy ve Küçük Erenköy bölgesine bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıylaYamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisinin 08.30 ile 16.00 saatleri arasında kesik olacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman: ''Yol haritamız hazır, Girneli mutlu olacak''
Karaman: ''Yol haritamız hazır, Girneli mutlu olacak''
Geri adım!
Geri adım!
Eroğlu, dernekleri ziyaret etti
Eroğlu, dernekleri ziyaret etti
DAÜ'den Dünyayı bir araya getiren görkemli etkinlik!
DAÜ'den Dünyayı bir araya getiren görkemli etkinlik!
“Çocuk Hakları ve Savunuculuğu” LAÜ’de konuşuldu
“Çocuk Hakları ve Savunuculuğu” LAÜ’de konuşuldu
The American Future College öğrencileri, kariyerlerini şekillendiriyor
The American Future College öğrencileri, kariyerlerini şekillendiriyor
17 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi
17 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi
Selimiye Meydanı’nda İftar…
Selimiye Meydanı’nda İftar…
Süt Fiyatlarında İndirim…
Süt Fiyatlarında İndirim…
Akdağ’ın Köy Ziyaretleri…
Akdağ’ın Köy Ziyaretleri…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim