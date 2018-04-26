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Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

Dikkat!

26 Nisan 2018 Perşembe 09:01
Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

HASPOLAT VE ERCAN BÖLGELERİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Haspolat ve Ercan Havaalanı’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak.
 

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

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Kesintiden, Haspolat Meslek Lisesi Bölgesi, Haspolat Sanayi Bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi,  Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri etkilenecek

BUGÜN İSKELE’DE BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İskele’de Long Beach bölgesi, Doktorlar Sitesi, Noyanlar Royal Sun Sitesi 3 ile 5 ve Sezar Sitesi bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 09.00 ile 16.30 saatleri arasında uygulanacak.

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