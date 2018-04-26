Bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

HASPOLAT VE ERCAN BÖLGELERİNDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Haspolat ve Ercan Havaalanı’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.



BUGÜN İSKELE’DE BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İskele’de Long Beach bölgesi, Doktorlar Sitesi, Noyanlar Royal Sun Sitesi 3 ile 5 ve Sezar Sitesi bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 09.00 ile 16.30 saatleri arasında uygulanacak.