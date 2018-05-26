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Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi var

Dikkat!

26 Mayıs 2018 Cumartesi 06:47
Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi var

Gazimağusa’da bugün yaklaşık 3 saat sürecek elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, 14:30 ile 17:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

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“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Şehit Çocuğu Arsaları, Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve Karşısı, Önder AVM, Serbest Liman ,Liman Müdürlüğü, Eski Lemar bölgesi, Büyük Sanayi , Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides Bölgesi, UN Kampı Bölgesi, Serana-Glapsides arası Salamis Yolu üzeri, UN arkası apartmanlar, DAU karşısı, North bar bölgesindeki Apartmanlar, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi ve Sakarya Bölgesi.”

 

Son Güncelleme: 26.05.2018 09:50
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