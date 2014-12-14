Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bu Yola Dikkat!!

Gönyeli yenikentteki , öğretmen evleri ile vedat benzinci arasında kalan tali yol uzun zamandır tehlike saçıyor.

Bu Yola Dikkat!!

Gönyeli yenikentteki , öğretmen evleri ile vedat benzinci arasında kalan tali yol uzun zamandır tehlike saçıyor.

14 Aralık 2014 Pazar 21:45
Bu Yola Dikkat!!
banner238
Bu Yola Dikkat!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli yenikentte ,  öğretmen evleri ile vedat benzinci arasında kalan tali yol uzun zamandır tehlike saçıyor. Yolun içerisinde büyük bir çukurun olduğu ve bu çukurun çok tehlikeli olduğu artık sosyal medya  Facebook üzerinden paylaşılmaya başlandı.Sosyal medya Facebook aracılığıyla yolun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar çevrede ne aydınlatma nede uyarı levhası olduğuna tepki gösterdiler.
Bölgede yaşayan ve hergün bu yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlar , yetkililerin bu çukurla ilgili hiçbir önlem almamasına isyan ediyorlar. İnsan hayatının ne kadar önemsiz olduğunu gözler önüne serildiği çukurun uzun zamandır aynı şekilde olduğunu ve o yolu kullanan kişiler için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor..


Son Güncelleme: 14.12.2014 22:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Havva 2014-12-14 22:27:48

Bu ihmal insan cani bukadar ucuzmu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
osman 2014-12-14 23:00:59

alt yapı, üst yapı bilimum her türlü yapı tamamdır... kısacası bunlar yalandır ....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim