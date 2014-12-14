Bu Yola Dikkat!!
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli yenikentte , öğretmen evleri ile vedat benzinci arasında kalan tali yol uzun zamandır tehlike saçıyor. Yolun içerisinde büyük bir çukurun olduğu ve bu çukurun çok tehlikeli olduğu artık sosyal medya Facebook üzerinden paylaşılmaya başlandı.Sosyal medya Facebook aracılığıyla yolun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar çevrede ne aydınlatma nede uyarı levhası olduğuna tepki gösterdiler.
Bölgede yaşayan ve hergün bu yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlar , yetkililerin bu çukurla ilgili hiçbir önlem almamasına isyan ediyorlar. İnsan hayatının ne kadar önemsiz olduğunu gözler önüne serildiği çukurun uzun zamandır aynı şekilde olduğunu ve o yolu kullanan kişiler için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor..
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli yenikentte , öğretmen evleri ile vedat benzinci arasında kalan tali yol uzun zamandır tehlike saçıyor. Yolun içerisinde büyük bir çukurun olduğu ve bu çukurun çok tehlikeli olduğu artık sosyal medya Facebook üzerinden paylaşılmaya başlandı.Sosyal medya Facebook aracılığıyla yolun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar çevrede ne aydınlatma nede uyarı levhası olduğuna tepki gösterdiler.
Bölgede yaşayan ve hergün bu yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlar , yetkililerin bu çukurla ilgili hiçbir önlem almamasına isyan ediyorlar. İnsan hayatının ne kadar önemsiz olduğunu gözler önüne serildiği çukurun uzun zamandır aynı şekilde olduğunu ve o yolu kullanan kişiler için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor..
Son Güncelleme: 14.12.2014 22:03
Bu ihmal insan cani bukadar ucuzmu
alt yapı, üst yapı bilimum her türlü yapı tamamdır... kısacası bunlar yalandır ....