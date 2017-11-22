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22 Kasım 2017 Çarşamba 13:53

BU SESE KULAK VERİN

12 YAŞINDAKİ YUSUF ‘’ OKUMAK İSTİYOR’’

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Yusuf Alakuş henüz 12 yaşında ancak o yaşıtları gibi okula gitmek istiyor ne var ki bürokratik engeller dolayısı ile okula alınmıyor.

Yıllar önce babasını kaybetmiş olan Yusuf annesi ile Kıbrıs’a yerleşmiş ancak annesinin çalışma izni olmadığı için Küçük yusuf’u okula almıyorlar Yusuf okumak istiyor ancak okula gidemiyor. Bu da siyasetin Yusufa attığı bir çelme. Odaha 12 yaşında bir çocuk okula gidemediği için de kendine göre bir iş bulmuş.

Yusuf akşamları gül satarak annesine maddi katkıda bulunuyor.

Yusuf’u gül satarken mutlaka salamis caddesinden görürsünüz her zaman elinde bir demet gül ile size şöyle seslenir ‘’abi ablaya gül alırmısın’’ bunu söylerken hem ürkek hem de masum ve de güzel bir tebesüm var Yusufun yüzünde.



Ancak yusuf yaşıtları gibi okula gitmek istiyor.

Yusufun annesi bir fabrikada çalışıyor ülkede cezalı duruma düşmesin diye kadın üç ayda bir giriş çıkış yapıyor.

Zeliha Alakuş küçük Yusufun annesi,o da çocuğunun okula gitmesini istiyor ancak’’ hangi okula müracaat ettik’ise kimse çocuğumu okula almadı, çocuğum da okula gitmeyi çok istiyor ama benim çalışma iznim olmadığından malesef çocuğumu okula almıyorlar’’ dedi. Küçük yusuf yetkililerden bir an önce okula gitmek için onlardan yardım bekliyor.

(MHA) 
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