BRT YAPIMCILARINDAN KADRİYE BAYRAKTAR KALP YETMEZLİĞİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

BRTK VE BASIN İÇİN ACI GÜN…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve basın için acı bir gün yaşandı.

Kültür sanat program yapımcısı Kadriye Bayraktar sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bayrak Radyosu “Gezegenin Günlüğü” Programının yapımcısı ve sunucusu Kadriye Bayraktar bu sabah saatlerinde yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Kadriye Bayraktar için yarın saat 09.30’da BRT’de tören düzenlenecek. Törenin ardından Bayraktar, doğum yeri olan Kurova’da toprağa verilecek.

POLİS AÇIKLAMASI

Öte yandan polis açıklamasında, Bayraktar’ın (K-47) bu sabah 07.40 sıralarında kızı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada Bayraktar’ın otopsisi sonucu ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunun belirlendiği kaydedildi.

ÖZGEÇMİŞİ

17 Mart 1968’de doğan Kadriye Bayraktar, İnönü Ünversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

1991 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı olarak göreve başlayan Kadriye Bayraktar, Bayrak Radyosu’nda “Kavramlarla Yolculuk”, “Hayat Sevince Güzel”, ‘Gündeme Dair Sohbetler’ ‘Yaz Keyfi, ‘Şiire Yolculuk’ ve ‘Gezegenin Günlüğü programlarının yapım ve sunumunu üstlendi.

Bayraktar, BRT 1’de Betül Arslan ile birlikte 2010 – 2011 yıllarında kültür, sanat, edebiyat ve aktüel haberlerin yer aldığı “Açık S” programını sundu… “Açık S” programı 2010 yılında Dış Basın Birliği Medya Ödülü aldı…

Kadriye Bayraktar’ın 12 yaşında bir kızı vardı.