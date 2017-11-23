BORÇ BATAĞINA DÜŞEN VATANDAŞLAR BİR BİR MAHKEMELİK OLUYOR

Ülkede borç batağa düşen vatandaşlar bir bir mahkemelik oluyor. Mahkemelerin istatistik raporlarına göre son altı yıldaki ceza davalarında verilen hükümlerin sonucunda 80 bin mazbata çıkarıldı. Mahkemelerde bir yılda 14 bin alacak verecek davası dosyalandı. Yine son bir yılda bankaların tahsili gecikmiş alacakları yüzde 8.26 arttı ve rakam 850 milyon 700 bin TL’ye çıktı





Ülkedeki mahkemelerde 2010 ile 2015 yılları arasındaki ceza davalarında verilen hükümlerin sonucunda 69 bin 442 mazbata çıkarıldı. Sadece 2016 yılında ise 10 bin 816 mazbata çıkarıldı. 2016 yılında toplam 13 bin 730 alacak verecek davası dosyalandı.

Öte yandan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Sonay Adem, siyasi partilerin yerel yönetim reformunda sorumluluk almadığını, belediyelerdeki sorunların çözümünün sürekli ertelendiğini savundu.

Adem, “Yeni Erenköy ve Esentepe belediyeleri batağa sürüklendi. Her iki belediyenin çalışanları 4 aydır maaş alamıyor. Belediyelerin hepsi borç yükü altında” dedi.

Sonay Adem yazılı açıklamasında, dövizdeki artışa, ekonominin ve belediyelerin durumuna değindi.

Dövizdeki yükselişin her şeyin pahalılaştırdığını belirten Adem, “Hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikaları halkımızın ezici çoğunluğunu fakirleştirdi” görüşünü savundu.

Adem, 80 binin üzerinde mazbata, bir yılda 14 bin alacak verecek davası nedeniyle yurttaşların mahkemelere düştüğünü söyleyerek, son bir yılda bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının yüzde 8.26 arttığını, rakamın 850 milyon 700 bin TL’ye çıktığını kaydetti.

Sonay Adem, son dört yıldır Meclis'te temsil edilen siyasi partileri eleştirerek, sorunların çözümünün ertelendiğini, reformdan bahsedildiğini ancak hiçbir konuda ciddi adım atılmadığını, sadece “elit kesimin sorunlarıyla” ilgilenildiğini öne sürdü.