BOL GAZLI FASULYANIN YAHNİ PARASINI KİM ÖDEDİ?



Gezici üç günde toplam 4267 kişi ile seçimlerle ilgili görüşmüş ve anket yapmış…Şimdi bir hesabına kitabına bakalım, nasılmış bu iş…4267 ile ortalama olarak 20 dakika görüşülse, ki bir anket çalışması 20 dakikadan fazla sürer, bu süre eder 85340 dakika eder…Üç gün toplamda eder 4320 dakika…Bir gün 1440 dakika ettiğine göre 85340 dakikayı üç güne bölsek, eder 59, 26 gün….1 anketör günde (24 saat üzerinden non-stop) 20şer dakikadan ancak 72 kişi ile anket yapabilir, hiç uyumadan, yemeden, içmeden…Anket yapılan kişilerin de kuyrukta beklediğini varsayalım, elbette!Normale inersek, bir anketörün günde sekiz saat kesintisiz çalıştığını ve her anketi ortalama 20 dakikada yaptığını varsayarsak, ki bu çok iyimser bir tahmindir,günde en fazla 24 kişiyle görüşebilir, 24 anket yapabilir, 8 saat boyunca yemeden, içmeden.Bir anketör günde 24 kişiyle, bilemediniz 25 kişiyle görüşebilirse, ki bu da 3 gün için 24 saat eder, bu da 1440 dakikaya denk gelir…En az 85340 dakika gerektiren bir görüşme sürecinde 4267 kişi ile görüşmek için 59. 26, yani yaklaşık 60 anketörün görev almış olması lazımdır, bu kadar anketörü görev aldığını da varsayalım.Her anketöre günde yüz lira verecek olursanız, bu da eder 18,000 lira…Teoride hepsi iyi güzel de, baksana buraya Bay Gezici, pratikte bu işte bir hesap kitap hatası yok mu sence!Yoksa fasulyayı fazla mı kaçırdın da bu kadar gaza geldi bu işler!Bu bol gazlı fasulyanın yahni parasını kim ödedi, bir zahmet onu da açıklasan da senin fasulyanın hangi mutfakta piştiğini öğrensek!Pilavı bizden olsun, tadı eksik kalmasın…Ha, unutmadan, bu halk TDP’yi iktidara getirirse, bil ki KKTC artık senin gibilerin piyasa tuttuğu Dingo’nun ahırı cinsinden bir yer olmayacak!