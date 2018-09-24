BKP’den Kıbrıs’taki Taraflara “Yapıcı Davranma” Çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorunu ile ilgili New York’ta gerçekleşecek görüşmeler ve sonraki sürecin önem taşıdığını belirterek, ilgili tarafları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak görüşmede yapıcı davranmaya çağırdı.



BKP’den yapılan açıklamaya göre, BM’ye, görüşme sürecine Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Belgesi çerçevesinde ön şartsız başlatma çağrısı yapan İzcan,“Bunun dışında, tarafların birbirine tehdit ve yaptırım içerecek davranışlar ortaya koyması, statüko ve taksime hizmet etmektir” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan da “Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak için kararlı adımlar atma” talebinde bulunan İzcan, “Eğer karşı taraf olumsuz davranıp süreci berhava ederse, bunun dünya tarafından görülmesi ve gerekli baskının oluşturulması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.



İzcan, “Görüşmelerde öncelik, Ankara’daki AKP hükümetinin bölgedeki ekonomik ve askeri çıkarları değil, tüm Kıbrıslıların barış içinde kardeşçe yaşaması olmalıdır” diyerek, “Kıbrıs Türk toplumunun, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan beklediği budur” ifadelerine yer verdi.



Yeni bir başarısızlıkta, taksim tehlikesinin Kıbrıs’ı beklediğini savunan İzcan, “Çözüm istediğini söyleyip halktan yetki alanların, bunu akıldan çıkarmamasını” istedi.





