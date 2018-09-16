banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e Din Dersi Eleştirisi...

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin yeni eğitim ve öğretim yılında okutulmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, Bakan’ın açıklamasını “ne şiş yansın ne kebap açıklaması” olarak nitelendirdi

BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e Din Dersi Eleştirisi...

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin yeni eğitim ve öğretim yılında okutulmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, Bakan’ın açıklamasını “ne şiş yansın ne kebap açıklaması” olarak nitelendirdi

16 Eylül 2018 Pazar 09:05
BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e Din Dersi Eleştirisi...

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin yeni eğitim ve öğretim yılında okutulmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, Bakan’ın açıklamasını “ne şiş yansın ne kebap açıklaması” olarak nitelendirdi.


BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, “ Orta okullarda zorunlu olan bir derse istemeyen katılmayacak ne demektir? Zorunlu olan bir derse katılmama gibi bir seçenek mümkün müdür?” diye sordu.


Yiğiter Ankara ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanı,’nın geçmişte din dersleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla ters düştüğünü, Özyiğit’in bir kez daha söyldikelrinin arkasında durmadığını iddia etti.
Yğiter, tek bir din ve hatta bu dinin tek bir mezhebinin öğretileceği bir programın Din Kültürü diye adlandırılmasının mümkün olmadığını ve bunun aynı zamanda bir insan hakları ihlali olduğunu savundu.


Hiç kimsenin dini inanışı, ya da inancı doğrultusunda yaşaması ile ilgili bir kısıtlamayı kabul etmeyeceği gibi, dayatmalarla bir toplumun sosyal ve kültürel yapısının ters yüz edilmesini de kabul etmeyeceklerini kaydeden Yiğiter, açıklamasında, “İnançlara saygıyla bir tarafın diğerine baskı ve dayatma yoluyla bir yaşam biçimini empoze etmeye çalışması farklı şeylerdir. Milli Eğitim Bakanı’na çağrımız mesaisini ve enerjisini çağdaş, bilimsel ve demokratik bir eğitim sistemi oluşturmaya ve gelecek nesillerin bu yönde yetişmesine harcaması yönündedir” ifadelerine yer verdi.



 

Son Güncelleme: 16.09.2018 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
TÜK’ten Açıklama
TÜK’ten Açıklama
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak
Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor
Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor
İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim