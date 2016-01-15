BKP Hükümeti Eleştirdi, İstifaya Çağırdı

BKP HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ, İSTİFAYA ÇAĞIRDI

BKP: “ELEKTRİKTE BİR AN ÖNCE REFORMA GİDİLMELİDİR”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), AKSA’da yaşanan yakıt olayıyla ilgili hükümeti eleştirdi ve istifaya çağırdı.

BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, CTP-UBP hükümetini; “şantajlara boyun eğmek, ülkeyi yönetememek ve gayri ciddi olmakla” suçladı.

Korkmazhan, hükümetin, “AKSA’nın elektrik üretimini durdurma” şantajına boyun eğdiğini iddia ederek, hükümetin kendi kararını çiğnediğini ve AKSA’ya yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıtı tahliye etmesine izin verdiğini kaydetti.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “kendi kararlarını şantaj karşısında boyun eğerek çiğneyen” CTP-UBP hükümetinin istifa etmesini istedi.

Korkmazhan, hükümete sert eleştirilerde bulunarak, AKSA Enerji Üretim AŞ ile yapılan anlaşmanın yenilenmemesi gerektiğini savundu.

Bu olayla alım garantisi verilen AKSA Üretim AŞ’den üretim garantisinin alınmadığının ortaya çıktığını savunan Korkmazhan, AKSA’nın santrale taktığı filtreyi çalıştırmadığını, yüzde 3,5 oranında kükürt içeren yakıt ile daha fazla kâr uğruna bölgeyi, canlıları, doğayı ve halkı zehirlediğini öne sürdü.

Korkmazhan, “Bir an önce elektrikte reforma gidilmelidir. AKSA Enerji Üretim AŞ’ye verilen alım garantisi kademeli olarak düşürülerek, sözleşmesi yenilenmemelidir” görüşünü belirtti.

Abdullah Korkmazhan, Kıb-Tek’in geliştirilmesi, fuel-oil ile üretimin kademeli bir şekilde azaltılması, yenilenebilir, temiz ve ucuz enerji üretimi için rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik gerekli modernizasyonun ve teknolojik yatırımların önünün açılmasını istedi.