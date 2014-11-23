BKP Gençlik Meclisi’nden Özgür Anısına İki Toplumlu Futbol Turnuvası

Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi, 9. ölüm yıldönümünde Özker Özgür anısına iki toplumlu halı saha futbol turnuvası düzenledi.

BKP açıklamasına göre, Lefkoşa Kaymaklı Sahasında düzenlenen turnuvada, BKP Gençlik Meclisi, EDON Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü, DKB ve Baraka Kültür Merkezi’nin oluşturduğu takımlar karşılaştı. Turnuva şampiyonu BKP Gençlik Meclisi olurken, TDP Gençlik Örgütü ikinci ve EDON Gençlik Örgütü’de üçüncülüğü kazandı.

Turnuvanın ardından ödülleri kazananlara veren ve konuşma yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, katılımcı örgütlere güzel ve dostane bir ortamda geçen turnuvadan dolayı teşekkür ederek, barış, demokrasi ve birleşik Kıbrıs kavgasının ortak kavga olduğunu söyledi.

“Tüm Kıbrıslı yurtseverlerin birleşik bir Kıbrıs ve ortak vatan için birlikte mücadele vermeleri gerektiğini” savunan İzcan, Özker Özgür’ün saygı ve sevgi ile andıklarını kaydetti.