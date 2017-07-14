BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla Devam Edilecek”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne son verecek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yeniden bir arada kardeşçe yaşayacakları federal bir çözüm için mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne son verecek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yeniden bir arada kardeşçe yaşayacakları federal bir çözüm için mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada, “Bağımsız, bağlantısız, tek kimlik ve tek vatandaşlığı olan, egemen, toprağı bütün, yabancı asker ve emperyalist üslerden arınmış Federal Kıbrıs esas hedefimiz olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs ve Kıbrıslılar için acı ve çok yıkıcı olan 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesinin Anglo-Amerikan emperyalizminin çıkarları doğrultusunda NATO’da planlandığını” ileri sürdü.

Sonüstün, Anglo-Amerikan emperyalizminin denetimi altına sokulan adada, Kıbrıs sorununun çözümü önündeki en büyük engelin emperyalizm olduğunu savundu. Kıbrıslı Türklerin yok edilmeye çalışıldığını iddia eden Sonüstün, “Kıbrıs ve Kıbrıslıların bir daha acılar ve trajediler yaşamasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.