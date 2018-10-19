BİSIKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazimagusada bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı polisten alınan bilgiye göre kaza 19.10.2018 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa'da kimliği henüz tespit edilemeyen bisikletli erkek bir şahıs, Altay Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Ayhan Niyazi Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Muhammad Ahmad (E-38) yönetimindeki TPR 892 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu otobüsün kendine çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.