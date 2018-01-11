Bir kişi daha aranıyor

Uyuşturucu ve terazi ile yakalandı

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı tespit edilmesi üzerine takibe alınan ve yapılan operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu ile yakalanan zanlı Abdulkadir Bozoğlan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Bozoğlan’ın 9 Ocak tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda aracı içerisinde tespit edildiğini ve tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi ile yakalandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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