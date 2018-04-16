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Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu’nun 13 Milyon 415 Bin Tl’lik Bütçesine Oy Birliği

Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu’nun 13 Milyon 415 Bin Tl’lik Bütçesine Oy Birliği

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:55
Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu’nun 13 Milyon 415 Bin Tl’lik Bütçesine Oy Birliği
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 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 13 milyon 415 bin TL’lik 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı madde madde görüşüldükten sonra içtüzüğün 150. maddesi gereği açık şekilde oylandı. 31 kabul oyuna karşın 19 milletvekili oylamaya katılmadı. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Tasarı üzerindeki görüşmelere geçilmeden Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros, komitenin yasa tasarısıyla ilgili raporunu okudu.

Tasarı üzerine söz alan UBP milletvekili Ersin Tatar, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda ekonominin ve sektörün kayıt altına alınması için yapılan çalışmalara işaret ederek, KKTC’de 700 bin kayıtlı cep telefonu olduğunu söyledi.

Tatar, “Fevkalade yüksek bir rakamdan söz ediyoruz. Sektörün ekonomideki payı büyük” dedi. 

Hükümet edenlerin BTHK yönetimiyle birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Tatar,  internet alt yapısının güçlendirilmesi ve üçüncü operatör üzerine konuştu.

TAÇOY

Tatar’dan sonra UBP Milletvekili Hasan Taçoy söz aldı.

BTHK’nın çalışmalarına ve 2017 raporuna değinen Taçoy, Bilişim Suçları Yasası’nın çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kurumun yüzde yüz performans ve denk bütçeyle çalıştığını vurgulayan Taçoy, ilgili yasaların Meclis’te 4 kez kadük olduğunu ifade ederek, “Bu yasalarda ileriye gidilmemesi hüsrandır” dedi.

Taçoy, oy birliğiyle komiteden geçen tasarının Meclis’ten de oy birliğiyle geçeceğini söyledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Telefon Dairesi’nin durumunun ortada olduğunu belirterek, Telefon Dairesi’nin bütçesinde son dönemde artı olduğunu, bunun alt yapı yatırımları için kullanılacağını belirtti. Atakan, sabit hat sayısını yukarıya çıkarma hedeflerine de işaret etti.

Operatörler arasında rekabet olduğunu ancak rekabetin sağlıklı denetlenmesi gerektiğini söyleyen Atakan, BTHK’nın çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Tatar’ın açıklamalarına işaret eden Atakan, hiçbir ülkede romingin kalkmadığını da belirtti.

Atakan, CTP milletvekili Armağan Candan’ın internet fiyatlarıyla ilgili yerinden soruduğu soruyu cevapladı.

İnternet ücretinin kaliteye yansımadığını söyleyen Atakan, test aşamasında olan uygulamaların hayata geçmesiyle Lefkoşa’nın belli bölgelerinde alışık olunmayan bir hıza ulaşılacağını, çalışmaların genişletileceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün son olarak Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 10 Nisan 2018’de yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları ele aldı. Raporu Komite Başkanı Fazilet Özdenefe okudu.

Özdenefe’nin raporu okumasın ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Son Güncelleme: 16.04.2018 16:05
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