Bican: “Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir, denetleyeceğiz!”

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve beraberindeki Belediye Meclis üyesi adayları dün sırası ile Güzelyurt Sağlık Merkezi, bankalar ve Yayla ile Kalkanlı köylerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya gelen CTP’li ekip, projelerini aktardı.

“ÇOCUK VE YAŞLILARA ÖZEL ÖNEM”

Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, yaptığı konuşmalarda, halk sağlığına çok önem verdiklerini, hastane hizmetleri yanında çevre temizliğini, yiyecek içecek satan yerlerin hijyen koşullarını devamlı denetimle kontrol altında tutacaklarını söyledi.



“Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir” diyen Bican, önemli olanın hastalık ortaya çıkmadan önlemlerin alınması olduğunu belirtti.Koruyucu hekimliğe önem verdiklerini belirten Bican, kazanmaları ve belediye yönetimini devralmaları durumunda, özellikle çocuk ve yaşlıların sağlık sorunlarına özel önem vereceklerini kaydetti.Ülke kalkınmasının sağlıklı nesiller ile mümkün olabileceğini ifade eden Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, çöp, su, gıda ve trafik sorununun Güzelyurt’ta öncelikli olarak ilgilenilecek sorunlar olduğunu söyledi.