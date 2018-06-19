Bican Güzelyurt çarşısı, Akçay ve Zümrütköy’ü ziyaret etti

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican dün Güzelyurt çarşısının yanı sıra Akçay ve Zümrütköy’ü ziyaret ederek projelerinin yer aldığı bildirgeyi ve Güzelyurt Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporunu dağıttı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bican’a ziyarette CTP Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti.



Vatandaşlarla sohbet edilen ziyarette 2016 yılında yayınlanmış Sayıştay Raporu ile ilgili bilgi de verildi ve Başsavcılığın harekete geçmesi gerektiği savunuldu.



“Güzelyurt'ta değişim lazım” diyen Bican, belediyenin 20 yıldır partizanca yönetildiğini, Belediye Meclisinin saf dışı bırakıldığını, belediyedeki mali bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını ileri sürdü.Belediyenin tamamen belli çıkar çevrelerine hizmet eder bir noktaya getirildiğini de iddia eden Bican, “Güzelyurt halkı artık bunları görüyor. 24 Haziran günü halk değişim için sandığa gidecek. Son günlerde Mahmut Özçınar'ın yaşadığı panik bundandır.”dedi.