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16 Temmuz 2017 Pazar 09:57

“Beyaz Yasemin” 4. Döneminde...

'Beyaz Yasemin” 4. Döneminde...
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Lefkoşa belediye sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi işyerlerinde hijyen koşulları ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için yerel yönetimlerde bir ilk olarak Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan “Beyaz Yasemin Projesi”nin 3. dönemi başarıyla tamamlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 3. dönemin sona ermesi dolayısıyla Beyaz Yasemin Belgesi’ni alan işletmelere başlattığı ziyaretleri tamamladı.

LTB’den yapılan açıklamaya gore, LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin ve müdür muavinlerinin de eşlik ettiği LTB Başkanı  Harmancı ziyaretler çerçevesinde Beyaz Yasemin Belgeli Çağdaş Kebap Salonu, Johnny Rockets Kuzey Kıbrıs, Segafredo Zanetti, Califorian Restaurant, Hamur Restaurant, Domino’s Pizza, Sabor Restaurant ve Şefler Grill House’u ziyaret ederek işletmelerin yöneticileriyle biraraya geldi.

Bu arada “Beyaz Yasemin Projesi”nde 4. dönemin, Gıda Mühendisleri Odası adına Gıda Mühendisi Sıdıka Can tarafından verilen “Gıda Güvenliği Eğitimi” ile başladığı belirtilen açıklamada, Lefkoşa’daki restoran ve kafe gibi işyerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, otoparkı olan, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmeleri “Beyaz Yasemin”in 4. dönem belgelendirme sürecinin gerekli eğitimlerin ardından işyeri denetimleri ile devam edeceği kaydedildi.

Farklı paydaşlar ve kurumlar ile işbirliği sonucunda oluşturulan LTB Beyaz Yasemin değerlendirme komisyonunda Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Sağlıklı Şehir Platformu temsilcileri yer alıyor.

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