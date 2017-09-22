Beyarmudu’nda İsyan: Adaleti İngiliz sağlayacakmış

Beyarmudu Köyü’nde İngiliz Hükümran Üsler Polisi ücretsiz güvenli telefon hattı oluşturduğunu Beyarmudu Köyü halkına dağıtılan bildiri ile duyurdu.

Dağıtılan bildiride üsler bölgesinde yaşayan, çalışan veya ikamet eden Türklerin herkesin güvenliği açısından olumsuz gördüğü duyduğu cürüm önleyici bilgileri gerek kendi isimlerini açık olarak vererek gerekse vermeden 1443’ü arayarak ihbarda bulunmalarını isteyen İngiliz Polisi’ne köylüler tepkilerini gösterdi.

Beyarmudu Köylüleri, KKTC sınırları içerisinde KKTC Devleti yönetimi altında bulunan Beyarmudu Köyü’nün güvenliğini sağlamak için İngiliz Polisi’nin ne cüretle böyle bir bildiri dağıttığına tepki göstererek hakaretler yağdırdılar.

Burası İngiliz değil Türk toprağıdır diyen Beyarmudu köy sakinleri bizi kendi devletimiz, bizi Anavatanımız koruyorken bu ne yüzsüzlük ki asayişi sağlamak için kendini KKTC topraklarında söz sahibi görürsün diyerek bildirileri yaktılar. Bazı vatandaşlar da bildirileri yakarken öfkelerini kontrol etmekte zorlandılar.

İngiliz Hükümran Üsler Polisi adı altında dağıtılan bildiri şöyle:

Üsler bölgesinde yaşayan, çalışan ve ikamette bulunan herkesin güvenliğini etkili ve verimli polislik ilkelerine dayanarak cürümü önleyici tespitleyici kanunları uygulamaya çalışacağız.

Bu yüzden halkımıza polise gerçek ismini vererek, gerek vermeyerek güvenli bir şekilde şikayetlerini ve bildiklerini aktarmaları için teşvik ederiz.



VİDEO KÜFÜR İÇERMEKTEDİR