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Besim: ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek görevimiz''

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi ve Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Besim: ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek görevimiz''

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi ve Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 06:41
Besim: ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek görevimiz''

SAĞLIK BAKANI BESİM: "SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK GÖREVİMİZ" 

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi ve Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların geleceğin güvencesi olduklarını vurgulayan Besim, sağlıklı nesiller yetiştirmenin görevleri olduğunu kaydetti. 
Bakan Besim, daha özgür fikirli, kendine güvenen ve aidiyet duygusu yüksek çocuklar yetiştirmek için çalışmak gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık sistemini hak ediyor. Sağlıklı bireyler olarak yetişebilmek için temiz bir çevre onların en büyük hakkı” dedi.

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Besim tüm çocukların daha güzel bir geleceği hak ettiklerini dile getirerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Bakan Besim, ziyaretinde çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.  
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 09:48
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