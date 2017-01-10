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10 Ocak 2017 Salı 12:12

BELEDİYELER BİRLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI YENİ KAMU İHALE YASASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ

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BELEDİYELER BİRLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI YENİ KAMU İHALE YASASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ
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BELEDİYELER BİRLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI YENİ KAMU İHALE YASASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 15 Kasım 2016’da yürürlüğe giren yeni Kamu İhale Yasası’na yönelik tüm belediyeleri bilgilendirdi; ihalelerin etkin ve şeffaflık süreci içerisinde ilerlemesi için hassasiyetini ortaya koydu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yeni yasayı Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında olumlu bulduklarını belirtirken, “Ancak yasanın ilgili tarafların görüşü alınarak hazırlanması prensibi gözden kaçırılmıştır, bu eleştirimizi de not etmek isteriz. Yasanın Belediyelerin yerinden yönetim dinamiğinin etkinliğine halel getireceğine dair endişelerimiz vardır. Bu hususta ilgili yasanın gelişmesi için çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

 YEREL YÖNETİMLERDEN YOĞUN KATILIM

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin bilgilendirme toplantısına yerel yönetim temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği belirtilen açıklamaya göre, ülkede son derece önemli kabul edilen Kamu İhale Yasası’nın belediyeleri de kapsaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, yeni yasa detaylı şekilde irdelendi.

Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda bugün yer alan toplantıda, Merkezi İhale Komisyonu uzmanları bilgilendirme yaptı.

Uzmanlar, “Kamu İhale Yasası”ndaki yenilikleri belediye başkanları ve belediyelerin ilgili çalışanları ile paylaştı.

“ETKİN, ŞEFFAF UYGULAMA…”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamada, toplantının, ihalelerin daha şeffaf ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için düzenlendiği belirtildi.

İhale sisteminin çok daha etkin, verimli ve şeffaflık içerisinde uygulanması amacıyla yapılan toplantıda, yasadaki detaylar konuşuldu, uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi.

“YASA HAZIRLANIRKEN ‘GÖRÜŞ’ ALINMADI”

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yasanın doğuşuna belediyeler olarak itirazları olmadığını belirterek, “Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamındaki bu düzenlemeyi yararlı buluyoruz” dedi.

Benli, uyum sürecindeki diğer yasalar gibi bu düzenlemede de ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu husus yasanın hazırlık aşamasında eksik bırakılmıştır. Yasanın Belediyelerin yerinden yönetim dinamiğinin etkinliğine halel getireceğine dair endişelerimiz vardır. Bu hususta ilgili yasanın gelişmesi için çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler
Belediyeler BirliğiKamu İhale Yasası
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