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12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:22

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!
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Özer, uzun yıllardır hizmet verdiği Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden bu sabah törenle uğurlandı…

Hamitköy barajı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şerife Örs Özer, bu sabah uzun yıllardır hizmet verdiği Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden törenle uğurlandı.

SAĞLIK DURUMU RİSKLİ!...

Operasyonla anne karnından alınan 8 aylık erkek bebeğin ise hayati tehlikesi sürüyor…Başhekim Dr Bülent Dizdarlı, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi, sağlık durumunun oldukça riskli olduğunu açıkladı.  Hamitköy barajı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şerife Örs Özer, bu sabah uzun yıllardır hizmet verdiği Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden törenle uğurlandı.

Meslektaşları, çalışma arkadaşları Özer’in ölümüne inanmak istemedi, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.Öte yandan kalp atışlarının azalması nedeniyle operasyonla alınan 8 aylık erkek bebeğin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Hayati tehlikesi devam eden bebekte oksijensiz kalmasından dolayı kasılmalar görülüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı, Özer’in 8 aylık olarak dünyaya gelen bebeğinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi, sağlık durumunun oldukça riskli olduğunu açıkladı.

Dizdarlı, bebeğin ciğerlerin birinin devre dışı kaldığını, bu konudaki tedavilerin başladığını belirtti.Oksijensiz kalmasından dolayı bebekte kasılmaların görüldüğünü de ifade eden Dizdarlı, bebeğin solunum cihazı ve ventilatöre bağlı yaşamını sürdürdüğünü aktardı.Dizdarlı, bebeği hayatta tutabilmek için doktor ve hemşirelerin ellerinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.  



Kaynak:Yeni Düzen
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BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!
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