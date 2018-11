Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

ATAKAN: “TRAFİK ALANINDA GÜNCELLENEN MODERN ÇAĞA CEVAP VEREBİLEN BİR YASA TASARISI HAZIRLANDI, EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇECEK”

“ÇİPLİ EHLİYETLERE GEÇİLECEK AMA ŞİMDİKİLERİN YENİLENMESİ GEREKMEYECEK, KULLANILABİLECEK… SEYRÜSEFERLERİN YENİDEN ARAÇLARA YAPIŞTIRILMASI ZORUNLU OLACAK”

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi, dün akşam geç saatlere kadar süren toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

SANER

İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersan Saner, yatırım alanındaki en önemli bakanlıklardan bir, ülkede bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın yaygın olduğunu ifade ederek ellerinde veri olmaması nedeniyle kendilerinin de fikir belirteceğini kaydetti.

Saner, kimsenin elinde bir done olmaması nedeniyle sözlerinin hep varsayım üzerinden yapıldığını yineleyerek, Ercan Havalimanı’yla ilgili sadece spekülatif haberler sayesinde bilgi edindiğini, oradaki iş programıyla ilgili ilerleme sürecini merak ettiğini söyledi.

Türkiye’de PTT’nin 1. Lig’e sponsor olacak düzeye geldiğini, KKTC’de de böyle bir girişim olup olmadığını, Posta Dairesi’yle ilgili neler yapıldığını da merak ettiğini dile getiren Saner, Limanlar Dairesi’ndeki personel eksikliklerine değinerek bu eksikliklerin ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

Saner, Girne Antik Liman’ın mendireğinin ne olacağını da çok merak ettiğini ifade ederek Sivil Havacılık Dairesi’nde yapılan grevin de tüm ülkeyi derinden sarstığını söyledi.

Havayolu ücretleri, rakamsal olarak yolcu kapasitesi, havalimanının gelirinin devlete kalması noktasındaki durumu soran Saner, Telekomünikasyon Dairesi’nin kötüye giden yapısı, özelleştirmesinin ne aşamada olduğunu ve Karayolları’nda yaşanan sıkıntılar ve kayıplarla ilgili de bilgi talep etti.

Tadilat gerektiren yolları tek tek sıralayan Saner, ihalelerle ilgili de bilgi istedi.

Saner, kimsenin bilet fiyatlarını ve uçuş ücretlerini düşürmeye gücünün yetmeyeceğini, kendisinin de bunu bildiği için hiçbir eleştiride bulunmadığını belirtti.

Saner, Girne yolunun da ciddi bir sıkıntı yarattığını ve tamamlanmamasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

ATAKAN

Daha sonra söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kapsamlı bir faaliyet raporunun bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşülmesi öncesinde dağıtılmak üzere hazırlandığını belirterek, bakanlığın web sayfasından da her türlü bilgiye ulaşılabileceğini söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ada ülkelerinde hava ve gemi limanlarının çok önemli olduğunu ifade ederek, kılavuz kaptanlığı ve diğer personel eksikliklerinin de kamu reformunun hazırlanmamış olmasından kaynaklandığını söyledi.

Meteoroloji Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olmamasını da eleştiren Gündüz, yeni liman yapma yönündeki çalışmaların ne aşamada olunduğunu sordu.

Gündüz, taşınan yüklerin yapılan yollara uygun olmadığını da dile getirerek, araçların denetim eksikliği nedeniyle yasal olmayan şekilde yük taşımasına da değindi.

Mülteciler ve kaçakçılıkla ilgili de ciddi sorunlar yaşandığına işaret eden Gündüz, ada ülkesinin bu konularda sınırlarını korumak haricinde yapacak bir şeyi olmadığını dile getirdi.

Gündüz, kendisinin özelleştirme taraftarı olduğunu ancak TC’nin desteğiyle bunun yapılmasını uygun bulduğunu anlatarak, bütçe rakamlarına bakarak Bakanın şartlarını bildiğini ve yapamadıkları için suçlamadığını kaydetti.

Ülkeye gelenlerin araç kullanmasıyla ilgili yapılacağı söylenenlerle ilgili de bilgi isteyen Gündüz, kıyı emniyetiyle ilgili personelin akıbetlerini de sordu.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova, yatırımlar nedeniyle bu bakanlığın çok önemli olduğunu dile getirerek, konuşmasına ehliyetlerde yapılması planlanan değişikliklerin neden yapılamadığını sorarak başladı.

Ehliyet verme işlemlerinin 3 müfettişle, yetersiz personelle yürütüldüğünü ve münhallerin bir türlü tamamlanamadığını anlatan Berova, 2 bütçe arasında herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

KTHY binasının Araç Kayıt’a geçmesiyle sürüş sınavlarının da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun önünde yapıldığını duyduğunu kaydeden Berova, “Bu, dünyanın en geri kalan ülkesinde bile olamaz” diyerek varsa bu uygulamanın derhal sona erdirilmesini istedi.

Berova, Girne de araç devir işlemi yapılmadığını ve oradaki memurların hangi bakanlığa bağlı olduğunun da belirlenemediğini duyduğunu söyleyerek, Girne bölgesinde bir türlü tamamlanamayan yolları da eleştirdi.

Tarihi filmlerde kullanılacak araçlarla toplu taşıma yapılmasını da eleştiren Berova, hâlâ niye üniversitelere taşıma izni verilmediğini de sordu.

Berova, Trafik Komisyonu’nun seri kararlar üretmesi için kurulduğunu ancak çok da amacına ulaşamadığını ileri sürerek eleştirilerini sıraladı.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, faaliyet raporu getireceğini açıklayan Bakan Atakan’a hitaben “Ne başardınız da oraya ne yazdınız merak ediyorum” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en teknik ve yatırımcı bakanlık olduğunu, personellerinin de işini bilen bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Amcaoğlu, geçen yıl yapılan önerilerin ne kadarının hayata geçirildiğini de sordu.

İnsanların can güvenliğini sağlamak için hayata geçirilmiş tedbirler göremediğini söyleyen Amcaoğlu, tüm birimleri içinde barındıran bir Trafik Dairesi projesi hazırlandığını, ödenekle ilgili bile proje yapılmış olmasına rağmen bunların niye hayata geçirilemediğini sordu.

Amcaoğlu, Ercan Havalimanı’nın girişinde 2019 Ocak’ta hizmete girecek yeni terminal yazısının kaldırılmasını rica ederek, hala herhangi bir program olmadan keyfi çalışmalara ne kadar zaman müsaade edileceğini sordu.

Toplu taşıma değil kendi aracını kullanmak isteyenlerin bedelini ödemesi gerektiğine inandığını söyleyen Amcaoğlu, yurt dışından gelenlerin ehliyet almasını ve araba kullanımını kurallara bağlamak gerektiğini savundu.

Amcaoğlu, 2019 Mayıs’ta hayata geçmesi gereken tüzükler, yapılacağı taahhüt edilen projelerle ilgili eleştirilerde bulunarak, Gönyeli’deki üst geçitle ilgili olacakları önceden kestirdiğini ve sık sık dile getirdiğini, mahkeme kararı ne olursa olsun avantaj sağlanamayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, bakanlığın bütçe rakamlarına bakarak yeni yılda ehliyetlerde yüzde 30 oranında zam yapılacağını da algılayabildiğini söyledi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, bazı yol güvenliği projelerinin müteahhitlerinin projeden çekildiğini ve projelerin yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini ve bütçede bu projeleri tamamlayacak paranın bulunmadığını söyleyerek, “2018 yılında karayollarında hiçbir şey yapılmamış mı olacak?” diye sordu.

Gönyeli’deki üst geçit projesiyle ilgili herkesin aynı şeyleri söylemekten de dinlemekten de bıkıldığını dile getirerek, “Herkes bıktı, kimse gereğini yapmıyor” dedi.

Posta Dairesi’nde kartlı sisteme geçmek için onay yasasının beklendiğini, bu yasanın niye tamamlanamadığını anlamadığını kaydeden Taçoy, dairenin personel eksikliğinin yıllardır giderilmediğini de belirtti.

Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılacak düzenlemelerin hükümet programına da konduğunu ve kendisinin bunu görünce sevindiğini anlatan Taçoy, bunun da hayal edilen ama hayata geçirilmeyen işlere güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Taçoy, bilgisayarlar konusunda yapılması acil olan işlere de örnekler vererek, limanlar, sivil havacılık, Geçitkale Havalimanı, Çatalköy'de düşünülen havaalanı ve Trafik Komisyonu'yla ilgili yapılanlar ve yapılacak olanlarla ilgili bilgi istedi.

Taçoy, “İşiniz çok, paranız yok, Allah yardımcınız olsun” dedi.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun ise konuşan milletvekillerinin tenkit ve eleştirilerde bulunmamasının şans olduğunu belirterek, bütçe kitapçığının sadece rakamlardan ibaret olduğunu, icraatın önem taşıdığını söyledi.

Taçoy, bütçedeki kaynakları genel görüşmede ele alacağını kaydederek, bu bakanlığın elinde yeni ekonomik program arifesinde olunmasından dolayı ciddi bir fırsat bulunduğunu, bunun iyi kullanılırsa ciddi bir dönüşüm sağlayabileceğini belirtti.

Devletin çoğu alanda yatırım yapma imkanına sahip olmadığını, yapılması gerekenin yeni bir paradigma yaratmak olduğunu belirten Atun, gelecek ekonomik programdan yararlanmak için çalışma ve hazırlık döneminin tamamlanmış olması gerektiğini ancak kendisinin o yönde bir belirti göremediğini kaydetti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konuşmaları eleştiri değil katkı olarak aldığını belirterek, bu fikirlerden yeni dönemde de yararlanacağını söyledi.

Atakan, işlerinin ne kadar zor olduğunu herkesin bildiğini, faaliyet raporunda yaptıklarını zaten paylaşacaklarını ifade ederek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Atakan, Planlama İnşaat Dairesi’nin ciddi bir personel ihtiyacı olduğunu, iki sınav döneminde gerekli başarı notunun yakalanamadığını kaydetti.

ERCAN’DA İLK TALEP İŞ PLANI

Ercan Havalimanı’yla ilgili çetrefilli bir sürecin geride kaldığını dile getiren Atakan, terminalin yetersizliklerini anlatarak ilk talep ettiklerinin iş planı olduğunu ifade etti.

Atakan, döviz krizinin her yeri olduğu gibi bu sektörü de etkilediğini, su anki göstergelerin 2019 sonbaharında bu terminalin hizmete gireceğini gösterdiğini, aksi durumda gereken açıklamaları yapacağını vurguladı. Atakan, konuyla ilgili her adımı çok titiz şekilde denetleme yapıldığını kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nde sadece kontrolör olduklarını, dolayısıyla kesin bilgisi olmadığını, PTTmatiklerin bir bölümünün kurulduğunu ancak faaliyetin başlayamamasının sebeplerini anlatan Atakan, Posta Dairesi’nde personelle ilgili yaşadıkları sorunları da anlatarak 47 personel talebinin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

“LİMANLARIN MEVCUT YAPILARIYLA DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Limanların mevcut yapılarıyla devam etmesinin mümkün olmadığının bilincinde olduklarını TC’den aldıkları destekle nasıl bir modelle işletileceğinin çalışmalarının yapıldığını anlatan Atakan, devlet özel ortaklığında bir girişimin Ercan’da yaşanan sıkıntılar benzeri sorun yaşanmaması için bir hukuk firmasından da hizmet alacaklarını belirtti.

Atakan, yük faaliyetlerini Magosa’ya taşıyarak Girne limanını marina hizmeti verebilecek turizm limanı modellemelerinin de hazır olduğunu ifade ederek, sivil havacılık personellerinin hava kontrol görevini yapacak seviyede olmaması nedeniyle farklı sorunlar yaşandığını söyledi.

Eğitim hava sahası belirlemek için gereken başvuruların da yapıldığını ifade eden Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki handling firmasıyla alakalı da mahkeme kararının ardından adım atılacağını ifade etti.

HASPOLAT’TAKİ YAYA GEÇİDİ

Haspolat yaya geçidinin kendisine göre bir hata olduğunu ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Atakan, aynı noktada üst geçit için görüşmeler yaptıklarını da dile getirdi.

Atakan, yaya geçidinin kapatıldığına dair levhanın işe yaramamasının kendini çok üzdüğünü, tellerin altından geçme çabası devam ederse farklı tedbirler alınacağını vurguladı.

Karayollarındaki genel sıkıntıların sokak sokak ellerinde olduğunu ifade eden Atakan, geç geçen bütçe, seçim yasağı ve ardından döviz kriziyle bir dizi gecikme yaşandığını söyledi.

Trafik güvenliği konusunda yıllardır proje üreten kişiler olduğunu, geçmişten gelen projelerden de yararlandıklarını anlatan Atakan, bu alanda denetlemenin de önemli yer tuttuğunu hatırlattı.

Atakan, ehliyet müfettişleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, Girne yolunun Karayolları Dairesi’nin yaptığı bir yol olmadığını hatırlatarak yaşanan süreci anlattı.

Atakan, ehliyet değişimiyle ilgili protokol aşamasına kadar gelindiğini, sınıflandırmanın da güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ancak TC’deki yönetim değişikliği nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti.

“ÇİPLİ EHLİYETLERE GEÇİNCE YENİLEME YAPILMAYACAK… SEYRÜSEFERLERİ YAPIŞTIRMAK ZORUNLU OLACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, çipli ehliyete geçişle birlikte alınan ehliyetlerinin diğer ülkelerdeki gibi yenileme gerektirmeyecek şekilde kullanılabileceğini vurgulayarak, seyüseferlerin yeniden araçlara yapıştırılmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Geçmişte verilen plaka lisanslarının nereye göre verildiğinin bilinmediğini dile getiren Atakan, tüzüklerin yaptırımlar noktasında eksik olduğunu söyledi.

Tolga Atakan, geçmişte verilen okul taşma izinlerinin farklı sorunlara neden olduğunu ifade ederek “Aynı plakaya iki izin alındığı bile oldu” dedi.

“TOPLU TAŞIMADA YENİ BİR MODEL YARATILACAK”

Toplu taşımacılıkla ilgili TC’de birkaç kaynak bulunduğunu Lefkoşa’nın pilot bölge seçildiğini ve yeni bir model yaratılacağını kaydeden Atakan, internet servis sağlayıcılarına indirim sözlerini tuttuklarını ve Telefon Dairesi’nin lehine birçok uygulama hayata geçtiğini söyledi.

MODERN BİR TRAFİK YASASI GÜNDEMDE

Atakan, trafik alanında güncellenen modern çağa cevap verebilen bir yasanın da hazırlandığını ve en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurguladı.

Bakan Atakan’ın ardından yeniden söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, Atakan’nın anlattıklarının eksik ve yetersiz olduğunu söyleyerek, oylarının ret olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2019 bütçesi 234 milyon 274 bin 200 TL olarak ve oy çokluğuyla onaylandı ve komite dünkü çalışmalarını geç saatte tamamlamış oldu.

Bütçe görüşmeleri bugün 11.30’da başlayacak.