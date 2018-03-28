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BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ

BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ

28 Mart 2018 Çarşamba 15:51
BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ
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BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ

BASIN-SEN, KIBRIS GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BATURAY’IN AFRİKA GAZETESİNE YÖNELİK DAVADA TANIK GÖSTERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
 

SENDİKA POLİS GENEL MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVDEN ALINMASI VE POLİS TEŞKİLATINI SİVİL OTORİTEYE BAĞLAYACAK YASANIN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Basın Emekçileri Sendikası (Basın –Sen), yayımladığı bir karikatür nedeniyle Afrika gazetesine yönelik açılan davada Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın polis tarafından tanık gösterilmesine tepki gösterdi.
 

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Baturay’ın “sahtekarlıkla” tanık yapıldığını ileri sürerek, Başbakan Tufan Erhürman’dan Polis Genel Müdürü’nü görevden alması ve ayrıca polisin sivil otoriteye bağlanmasını içeren yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini savundu.

Kişmir açıklamasında, “Bu toplumun güvenliğini sağlamakla görevli polisin kalkıp bu ülkenin en çok okunan gazetelerinden birinin genel yayın yönetmenini sahtekarlık yaparak kandırması ve Baturay’ı haberi olmadan Afrika gazetesine karşı tanık olarak mahkemeye sunması kabul edilebilir değildir. Ahlak sınırlarını zorlayan bu davranış karşısında devlet yetkililerinin hala en ufak bir adım atmaması veya atamaması da anlaşılabilir değildir” ifadelerini kullandı. 

Kişmir, polis teşkilatı ve bu teşkilatının başında bulunan kişinin sınırları aştığını ve polis teşkilatına kara leke sürdüğünü savunarak, “Gerek Afrika gazetesi önünde yaşanan linç girişimi sırasında, gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan saldırılar karşısında, gerekse de Meclis damına çıkıp bayrak sallayan kişileri engelleme konusunda polisin ortaya koyduğu tavır ve sonrasında sahtekarlık yapılarak insanların haberi olmadan onların tanık yapılması bardağı taşırmayı geçmiş, bardağın kırılmasına neden olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Kişmir, toplumun huzurunu sağlayan polis teşkilatının yeniden insanların güvenini sağlaması ve asli görevlerini yerine getiren yapıya hızlı bir şekilde kavuşması için Başbakan Tufan Erhürman’ın hiç vakit kaybetmeden konuya el atması ve Polis Genel Müdürü’nü derhal görevden alması gerektiğini iddia etti.

Kişmir, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın dünkü yazısında paylaştığı olayın gelinen aşamanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, polisin sivile bağlanmasının toplum adına en öncelikli konular arasında olması gerektiğini hükümetin önüne net bir şekilde serdiği görüşünü aktardı.

Kişmir, hükümete en kısa sürede polisin özerk bir yapıda sivilleşmesi için gerekli yasanın Meclis’ten geçirilmesi çağrısında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı’Ali KişmirAli BaturaAfrika GazetesiPolis Eleştiri
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