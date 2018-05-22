Başhakim Zeka Bey, vefatının 34. yıldönümünde törenlerle anılacak...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Başhâkim Zekâ Bey vefatının 34. yıldönümü nedeniyle törenlerle anılacak.

Zekâ Bey, Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneği tarafından pazar günü saat 17.00’de doğum yeri olan Balalan köyünde, pazartesi ise saat 17.00’de kabri başında düzenlenecek törenlerle anılacak.

ZEKA BEY’İN ÖZGEÇMİŞİ

1903 yılında Bladanisyo (Balalan) köyünde dünyaya gelen Zekâ Bey ilk ve orta tahsilini Mehmetçik’te tamamladı. Lefkoşa’da lise tahsiline devam eden Zeka Bey İngiliz okulundan mezun oldu.

İstanbul Hukuk Fakültesini “Pekiyi” derecesiyle bitirdikten sonra Londra’da “Middle Temple Inn of Court’dan kısa sürede “Barrister-at-Law” unvanını aldı ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa başladı.

1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi. Ardından avukatlıkta göstermiş olduğu başarıdan dolayı doğrudan Kaza Mahkemesi Hâkimliğine tayin olan Zekâ Bey, Mağusa ve Limasol’da başarıyla yürüttüğü bu görevden sonra terfi ederek Lefkoşa Kaza Mahkemesi Reisi olarak tayin edildi.

1931 tarihinden sonra, özellikle Söz Gazetesi’nde yazdığı yazılarla, modernleşmenin düşünsel temellerinin atılmasına önemli katkılarda bulundu; 1948 yılında kurulan Türk İşleri Komisyonu’nun başına geçti. Komisyonda görev aldığı süre boyunca çağdaş yasaların geçmesini sağlayarak Kıbrıs Türk toplumunun hukukunun gelişimine çok önemli katkılar koydu.

1952 yılında Yüksek Mahkeme Hâkimliği’ne terfi eden Zekâ Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve ölüm tarihi olan 1984 yılına kadar sürdürdüğü görevi boyunca almış olduğu kararların her biri emsal teşkil edecek, dünya hukukuna ışık tutacak boyutta oldu.

Gerek Kıbrıs'ta görev yaptığı dönemde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği kararların hukuksal değeri yaşamaya devam ediyor.. Bu kararlar Enstitü, tarafından bir araya getirilerek İngilizce olarak 3 ciltte derlenmiş olup bir kopyası AİHM’de bulunuyor.