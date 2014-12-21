Başbakanlık Müsteşarı Afşaroğlu’na Anjiyo Yapıldı

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE DÜN AKŞAM HASTANEYE GİDEN AFŞAROĞLU’NA “AKUT KORONER SENDROM” TEŞHİSİ KONULDU

Başbakanlık Müsteşarı, eski CTP Milletvekili Alpay Afşaroğlu, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil anjiyoya alındı.

Kalp damarlarında daralma saptanan ve “akut koroner sendrom” teşhisi konulan Afşaroğlu’nun tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Dizdarlı’nın açıklamasına göre, Müsteşar Afşaroğlu’nun tedavisinin nasıl sürdürüleceğine yarın yapılacak rutin kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyinde karar verilecek.

Dizdarlı açıklamasında, hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Alpay Afşaroğlu’nun ön tetkiklerinde EKG’sinde değişiklik ve troponinde yükselme saptanması üzerine acil anjiyoya alındığı ve birden çok damarında daralma saptandığını bildirdi.

Afşaroğlu’na “akut koroner sendrom” tanısı konularak tedavisine başlandığını kaydeden Dizdarlı, öğle saatleri itibarıyla durumu stabil olan Afşaroğlu’nun tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdürüldüğünü, tedavisinin planlamasının yarın yapılacağını belirtti.