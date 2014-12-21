Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Başbakanlık Müsteşarı Afşaroğlu’na Anjiyo Yapıldı

Başbakanlık Müsteşarı, eski CTP Milletvekili Alpay Afşaroğlu, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil anjiyoya alındı.

Başbakanlık Müsteşarı Afşaroğlu’na Anjiyo Yapıldı

Başbakanlık Müsteşarı, eski CTP Milletvekili Alpay Afşaroğlu, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil anjiyoya alındı.

21 Aralık 2014 Pazar 11:07
Başbakanlık Müsteşarı Afşaroğlu’na Anjiyo Yapıldı
banner238

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE DÜN AKŞAM HASTANEYE GİDEN AFŞAROĞLU’NA “AKUT KORONER SENDROM” TEŞHİSİ KONULDU

Başbakanlık Müsteşarı, eski CTP Milletvekili Alpay Afşaroğlu, dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil anjiyoya alındı.

Kalp damarlarında daralma saptanan ve “akut koroner sendrom” teşhisi konulan Afşaroğlu’nun tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Dizdarlı’nın açıklamasına göre, Müsteşar Afşaroğlu’nun tedavisinin nasıl sürdürüleceğine yarın yapılacak rutin kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyinde karar verilecek.

Dizdarlı açıklamasında, hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Alpay Afşaroğlu’nun ön tetkiklerinde EKG’sinde değişiklik ve troponinde yükselme saptanması üzerine acil anjiyoya alındığı ve birden çok damarında daralma saptandığını bildirdi.

Afşaroğlu’na “akut koroner sendrom” tanısı konularak tedavisine başlandığını kaydeden Dizdarlı, öğle saatleri itibarıyla durumu stabil olan Afşaroğlu’nun tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdürüldüğünü, tedavisinin planlamasının yarın yapılacağını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim