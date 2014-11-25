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Başbakan Yorgancıoğlu Ankara’da

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, çalışma ziyareti için gittiği Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yorgancıoğlu'na ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Maliye Bakanı Zeren Mungan eşlik ediyor. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu  ile Yorgancıoğlu saat 19.30’da başbaşa görüşecek, ardından akşam yemeğine geçilecek. Bu sabah Ankara’ya giden Başbakan Yorgancıoğlu ve beraberindekilerin gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.

Başbakan Yorgancıoğlu Ankara’da

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, çalışma ziyareti için gittiği Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yorgancıoğlu'na ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Maliye Bakanı Zeren Mungan eşlik ediyor. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu  ile Yorgancıoğlu saat 19.30’da başbaşa görüşecek, ardından akşam yemeğine geçilecek. Bu sabah Ankara’ya giden Başbakan Yorgancıoğlu ve beraberindekilerin gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.

25 Kasım 2014 Salı 15:50
Başbakan Yorgancıoğlu Ankara’da
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TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN YANI SIRA KIBRIS’A İLİŞKİN SON GELİŞMELER ELE ALINIYOR

YORGANCIOĞLU İLE DAVUTOĞLU SAAT 19.30’DA BAŞBAŞA GÖRÜŞECEK. İKİ BAŞBAKAN ÇALIŞMA YEMEĞİNDE DE BİRARAYA GELECEK

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, çalışma ziyareti için gittiği Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Başbakan Yorgancıoğlu'na ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Maliye Bakanı Zeren Mungan eşlik ediyor.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu  ile Yorgancıoğlu saat 19.30’da başbaşa görüşecek, ardından akşam yemeğine geçilecek.

Bu sabah Ankara’ya giden Başbakan Yorgancıoğlu ve beraberindekilerin gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Özkan Yorgancıoğluçalışma Ziyareti Için Gittiği Ankara’da Temaslarını Sürdürüyor.
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