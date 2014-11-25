Başbakan Yorgancıoğlu Ankara’da

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, çalışma ziyareti için gittiği Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yorgancıoğlu'na ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Maliye Bakanı Zeren Mungan eşlik ediyor. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yorgancıoğlu saat 19.30’da başbaşa görüşecek, ardından akşam yemeğine geçilecek. Bu sabah Ankara’ya giden Başbakan Yorgancıoğlu ve beraberindekilerin gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.