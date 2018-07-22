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Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, İNGİLTERE TEMASLARINI TAMAMLADI

Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, İNGİLTERE TEMASLARINI TAMAMLADI

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
Başbakan Yardımcısı Özersay, İngiltere Temaslarını Tamamlayarak KKTC'ye Dönüyor

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, İNGİLTERE TEMASLARINI TAMAMLADI
ÖZERSAY VE HEYETİ YARIN SABAHA KARŞI KKTC’YE VARACAK

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere temaslarını tamamladı. Özersay ve beraberindeki heyet, yarın sabaha karşı KKTC’ye varacak.

Özersay İngiltere’de bulunduğu sürede Chatham House’ta konuşma yaptı, Birleşik Krallık Parlamentosu Lordlar Kamarasında bir grup lordla bir araya geldi, Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdi, “Biz/ Us” isimli serginin açılışını yaptı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti ve 20 Temmuz Resepsiyonuna katıldı.

Özersay İngiltere’de olduğu sürede ayrıca, Londra’da bulunan Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinden yetkili ve temsilcileriyle bir araya geldi, çeşitli yayın kuruluşlarına demeçler verdi, Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek Temsilcilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 14:39
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