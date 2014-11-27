Başbakan Yardımcısı Denktaş 30. İsedak Toplantısına Katıldı

DENKTAŞ ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ; KONUŞMA YAPTI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da düzenlenen 30. İsedak Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Denktaş,toplantıda bir de konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Denktaş, 30. İsedak Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 30. Bakanlar Toplantısı’nda bulunmanın şahsı ve beraberimdeki heyet için büyük bir onur kaynağı olduğunu söyledi ve “Sizlere, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin en samimi selamlarını sunuyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her dönem vermekte olduğu destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; İstanbul’a vardığımız ilk andan bu yana şahsıma ve heyetime göstermiş oldukları içten konukseverlikten dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Kıbrıs Türk halkının haklı davası ile Müslümanlığın dünya çapındaki yüce amacına göstermiş oldukları destek ve katkıdan dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Iyad Ameen Madani ve teşkilatın tüm yetkililerine ve kurumlarına şükranlarını sunan Denktaş, şöyle devam etti:

“Bu güne kadar ekonomik ve ticari işbirliği’nden, yatırım ve yüksek eğitime kadar birçok alandaki İslam İşbirliği Teşkilatı etkinliğine ev sahipliği yapmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı ile uzun zamandan bu yana birçok farklı kademede sürdürmekte olduğu işbirliğinden büyük onur duymaktadır.

Bugün KKTC ihracatının 32%’si ithalatının ise 5%’i teşkilatın üye ülkeleri ile yapılmakta ve bu rakam 75 Milyon Doların üzerinde bir ticaret hacmine tekamül etmektedir. Bu rakamlar hiç şüphesiz İslam İşbirliği Teşkilatı şemsiyesi altında sürdürülen işbirliği, birlik ve beraberlik sonucu elde edilen takdire şayan başarıyı temsil etmektedir. KKTC devleti olarak süregelen bu işbirliğini daha da güçlendirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın şerefli çalışmalarına elimizden gelen hertürlü desteği vermek arzusu ve çabası içerisindeyiz.

ISEDAK’ın 30. Bakanlar Kurulu Toplantısı bu işbirliğinin daha da ileriye götürülebilmesi için gerekli olan fırsatı hiç şüphesiz bizlere sunmaktadır.”

EKONOMİ

Serdar Denktaş, konuşmasında Kuzey Kıbrıs ekonomisine dair bilgiler de verdi ve şunları aktardı:

“Kuzey Kıbrıs’ın liberal ekonomik sistemi, doğrudan yatırımlara çeşitli yatırım teşvikleri ve kalifiye, genç işgücü seçenekleri sunmaktadır. Kuzey Kıbrıs, küçük ama hızlı büyüyen ekonomisi ile yerli veya yabancı ayrımı yapmaksızın tüm yatırımcılara birçok ekonomik avantajlar sağlamakta, iş ortamını iyileştirme amacı ile hem yerli hem de yabancı yatırımcılara yönelik yapıcı ve destekleyici hükümet politikaları ile yatırımcıları desteklemektedir.

Ekonomimizin 40%’ını yüksek öğrenim oluşturmaktadır. Bugün KKTC’de bulunan 11 üniversitede, 65 farklı ülkeden öğretim görevlileri ve 116 farklı ülkeden 73,894 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimizin 13,576’sı KKTC’den, 40,687’si Türkiye Cumhuriyeti’nden ve 19,631’i 3. ülkelerdendir. 3. ülkelerden gelen öğrencilerimizin ise 14,000’den fazlası aralarında Azerbaycan, Filistin, İran, Nijerya ve Pakistan’ın da bulunduğu birçok kardeş Müslüman ülkeden gelmektedir. Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerimizde birçok farklı alanda yüksek standartlarda eğitim verilmektedir.

Ekonomimize önemli katkısı olan bir diğer sektör de turizm sektörüdür. Zengin tarihi ve doğal güzellikleri, geleneksel köy festivalleri, eko turizm ve golf turizmi imkanlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs ayrıca, kuş ve kaplumbağa izleme, tüplü ve tüpsüz dalış, dağ yürüyüşleri ve bisiklet gibi belirli ilgi alanlarına hitap eden turizm fırsatları da sunmaktadır. 20,000’in üzerinde yatak kapasitesi bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15’i 5 yıldızlı otellerden oluşan, sahil şeridi boyunca yayılmış 140’in üzerinde konaklama seçeneği bulunmaktadır. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nden 310,000 ve 3. ülkelerden 310,000 turist kendi havaalanı ve deniz Limanlarımızdan, 1,814,000 turist ise Güney Kıbrıs üzerinden ülkemizi ziyaret etmiştir.”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Sözlerime son vermeden önce, tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine, Kıbrıslı Türklerle olan etkili dayanışmanın güçlendirilmesi ve Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargoların sonlandırılması yönünde bir biri ardına alınan çeşitli İslam İşbirliği Teşkilatı karar ve deklerasyonlarından ve Kıbrıs Türk halkına her alanda verilen samimi destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Katkıları ile bu etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülke temsilcilerini en kalbi duygularımla Kıbrıs Türk halkı adına selamlarım.”