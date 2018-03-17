BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MITCHELL’E ELEŞTİRİ

“SADECE VE SADECE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET ETTİ”



“DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞI ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE İLETTİK… HER PLATFORMDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ”



“KUZEY’DE MUADİL GÖRÜŞME YAPMAKTAN GERİ DURMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Kıbrıs’a ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ve açıklamalarının, sadece adada çözümsüzlüğe hizmet ettiğini vurguladı.

Mitchell’in adaya yaptığı ilk ziyarette dengesiz bir görüşme programı tercih etmesinin, Kıbrıs sorununa adil ve tarafsız bakabileceği hususunda ciddi şüphe oluşturduğunu kaydeden bakanlık, bu konudaki rahatsızlığını ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini her platformda gündeme getireceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan “ABD’nin bu tavrı statükoyu besler” başlığıyla yapılan açıklamada, Mitchell’in ziyaretindeki görüşme programı ile açıklamalarının, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bir kez daha net şekilde gösterdiğine dikkat çekildi.



“SADECE VE SADECE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET”

“Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Güney Kıbrıs çözümden bir o kadar daha uzaklaşacaktır” denilen açıklamada, Kıbrıslı Rumlara, geçen yıllar içinde, önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesinin, ardından çözüm olmadan AB üyeliğinin “altın tepside” sunulmasının ve şimdi de çözüm olmadan ve Kıbrıs Türkü’nün rızasını almadan doğal gaz çalışmalarına devam etmesine müsaade edilmesinin sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet ettiği vurgulandı.

Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğal gaz konusunda yaptığı dünkü açıklamayla, bu konudaki iş birliği çabalarına da darbe vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “’Adada çözümü destekliyoruz’ diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir” denildi.



“KUZEY’DE MUADİL GÖRÜŞME YAPMAKTAN GERİ DURMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durmasının da kabul edilir olmadığı belirtildi.



DENGESİZ GÖRÜŞME PROGRAMI… RAHATSIZLIK ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YETKİLİLERİNE İLETİLDİ

“Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin, soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafımızda ciddi şüphe oluşmuştur” ifadeleri kullanılan bakanlık açıklamasında, “Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız” denildi.