Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115970
ALTIN
166.367
DOLAR
3.9481
STERLİN
5.5219
EURO
4.8483
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MITCHELL’E ELEŞTİRİ

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MITCHELL’E ELEŞTİRİ

17 Mart 2018 Cumartesi 14:45
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MITCHELL’E ELEŞTİRİ
banner238

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MITCHELL’E ELEŞTİRİ

“SADECE VE SADECE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET ETTİ”
 

“DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞI ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE İLETTİK… HER PLATFORMDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ”
 

“KUZEY’DE MUADİL GÖRÜŞME YAPMAKTAN GERİ DURMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı,  ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Kıbrıs’a ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ve açıklamalarının, sadece adada çözümsüzlüğe hizmet ettiğini vurguladı.
Mitchell’in adaya yaptığı ilk ziyarette dengesiz bir görüşme programı tercih etmesinin, Kıbrıs sorununa adil ve tarafsız bakabileceği hususunda ciddi şüphe oluşturduğunu kaydeden bakanlık, bu konudaki rahatsızlığını ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini her platformda gündeme getireceğini duyurdu.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan “ABD’nin bu tavrı statükoyu besler” başlığıyla yapılan açıklamada, Mitchell’in ziyaretindeki görüşme programı ile açıklamalarının, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bir kez daha net şekilde gösterdiğine dikkat çekildi.
 

“SADECE VE SADECE ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET”
“Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Güney Kıbrıs çözümden bir o kadar daha uzaklaşacaktır” denilen açıklamada, Kıbrıslı Rumlara, geçen yıllar içinde, önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesinin, ardından çözüm olmadan AB üyeliğinin “altın tepside” sunulmasının ve şimdi de çözüm olmadan ve Kıbrıs Türkü’nün rızasını almadan doğal gaz çalışmalarına devam etmesine müsaade edilmesinin sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet ettiği vurgulandı.
Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğal gaz konusunda yaptığı dünkü açıklamayla, bu konudaki iş birliği çabalarına da darbe vurduğuna dikkat çekilen açıklamada,  “’Adada çözümü destekliyoruz’ diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir” denildi.
 

“KUZEY’DE MUADİL GÖRÜŞME YAPMAKTAN GERİ DURMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durmasının da kabul edilir olmadığı belirtildi.
 

DENGESİZ GÖRÜŞME PROGRAMI… RAHATSIZLIK ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YETKİLİLERİNE İLETİLDİ
“Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin, soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafımızda ciddi şüphe oluşmuştur” ifadeleri kullanılan bakanlık açıklamasında, “Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
GÖKPINAR VE BAYBORA GÖREVDEN ALINDI; ENVERGİL ATANDI
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
TÜKETİCİLER DERNEĞİ BAKANLIK, BASIN VE HALKTAN İLGİ İSTEDİ
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI
YDP GENEL BAŞKANI YENİDEN ERHAN ARIKLI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim