banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95872
ALTIN
241.308
DOLAR
6.2357
STERLİN
8.2588
EURO
7.3282
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Rum Liderliğini Eleştirdi... “Yeni Bir Hukuksuzluk Girişimi”

BAKANLIK, KIBRIS RUM LİDERLİĞİNİN BÖLGEDEKİ ZENGİNLİKLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN TAVRINI ELEŞTİRDİ

Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Rum Liderliğini Eleştirdi... “Yeni Bir Hukuksuzluk Girişimi”

BAKANLIK, KIBRIS RUM LİDERLİĞİNİN BÖLGEDEKİ ZENGİNLİKLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN TAVRINI ELEŞTİRDİ

20 Eylül 2018 Perşembe 12:30
Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Rum Liderliğini Eleştirdi... “Yeni Bir Hukuksuzluk Girişimi”

BAKANLIK, KIBRIS RUM LİDERLİĞİNİN BÖLGEDEKİ ZENGİNLİKLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN TAVRINI ELEŞTİRDİ

“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI GASP ETMEYE ÇALIŞMAK ANLAMI TAŞIYOR”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda dün itibariyle yapmaya kalkıştığı şeyin “yeni bir hukuksuzluk girişimi olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak anlamını taşıdığını” belirtti. 


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklere de ait olan bu kaynakların geleceği konusunda bu türden bir tasarrufta bulunma yetkisi olmadığı kaydedildi. 


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Dün itibariyle Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda yapmaya kalkıştıkları şey yeni bir hukuksuzluk girişimidir ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak anlamını taşımaktadır. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklere de ait olan bu kaynakların geleceği konusunda bu türden bir tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. 
Kıbrıs Türk halkının bu kaynaklar üzerindeki hakları herkes tarafından açıkça kabul edilmişken bu kaynakların ne zaman, ne şekilde ve hangi kanaldan dünya piyasasına aktarılacağı konusunda Rum tarafınca atılan tek yanlı adımlar hukuki zeminden yoksun olmakla birlikte, iki taraf arasındaki ilişkileri de zehirler niteliktedir. Kıbrıs Türk halkının temsilcileriyle görüşmeden ve Kıbrıs Türkünün rızası alınmadan atılan bu adımların tam da Kıbrıs sorununun yarım asırdan sonra bundan böyle nereye doğru evrileceğinin kritik kararının verileceği bir aşamada atılmış olması, Kıbrıs Rum liderliğinin kapsamlı bir çözüm konusundaki siyasi irade eksikliğini daha da net şekilde göstermektedir. Kıbrıs Türk tarafının defalarca ‘gelin birlikte yapalım’ çağrısına cevap dahi vermeyen Kıbrıs Rum liderliğinin sadece yönetimi değil aynı zamanda zenginliği de Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemediği bir kez daha teyit olmuştur. 
Türkiye ile istişare ve iş birliği halinde kısa bir süre sonra atacağımız adımlarla, Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmelerine izin vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine getirir, Rum tarafının bu tek yanlı adımlarını tolere ve teşvik eden, göz yuman tüm ilgili aktörlere bu yanlış tutum ve davranışlarını bir an önce gözden geçirmelerini salık veririz.”

Son Güncelleme: 20.09.2018 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği Marketlerde Denetim Yapıyor
Tüketiciler Derneği Marketlerde Denetim Yapıyor
DAÜ, Observatory Magna Charta Unıversıtatum Sözleşmesı’ne İmza Attı
DAÜ, Observatory Magna Charta Unıversıtatum Sözleşmesı’ne İmza Attı
Gazimağusa’da Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Gazimağusa’da Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
İSG-BİR: “İş Kazalarının Önlenebilmesi İçin Yapıcı Denetim Şart”
İSG-BİR: “İş Kazalarının Önlenebilmesi İçin Yapıcı Denetim Şart”
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çalışmalarına Yeniliklerle Devam Ediyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çalışmalarına Yeniliklerle Devam Ediyor
Sağlık Bakanı Besim: “Kan Vermek Hayat Kurtarır”
Sağlık Bakanı Besim: “Kan Vermek Hayat Kurtarır”
Çeler, Erkek Kuaförler Ve Berberler Birliği’nin Sorunlarını Dinledi
Çeler, Erkek Kuaförler Ve Berberler Birliği’nin Sorunlarını Dinledi
Kamu-sen Yapılan Zamları Eleştirdi
Kamu-sen Yapılan Zamları Eleştirdi
Özgürgün: “Ülke Kaosa Sürükleniyor”
Özgürgün: “Ülke Kaosa Sürükleniyor”
LTB Halk Sağlığı Şubesi 55 İşyerini Denetledi, 8’ine İhbar Verdi
LTB Halk Sağlığı Şubesi 55 İşyerini Denetledi, 8’ine İhbar Verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim