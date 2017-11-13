BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’NDEN İRAN VE IRAK HALKINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Irak-İran sınırında meydana gelen deprem faciası dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlayarak, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün mesajında şunları kaydetti:“Irak-İran sınırında meydana gelen deprem faciası sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, pek çok kişinin de yaralı ve mahsur kaldığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu acı haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu doğal facia nedeniyle Irak ve İran halklarının acısını yürekten paylaşır, yardım ve desteğe hazır olduğumuzu bildiririz. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, başta Irak ve İran devlet büyükleri olmak üzere, İran ve Irak halklarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar, mahsur kalanların ise bir an önce kurtarılmasını dilerim.”