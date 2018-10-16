banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
225.400
DOLAR
5.7070
STERLİN
7.5249
EURO
6.6119
Tır yol içerisine devrildi
Son Dakika
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282
Flaş Haber
Tır yol içerisine devrildi
Kapat

Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı

Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı

16 Ekim 2018 Salı 15:56
Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı

“YASALARDAKİ EKSİKLİK, DENETİM VE KONTROLLERDEKİ YETERSİZLİK HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ARTIRIYOR”

“KÖPEKLERİN RUHSATLANDIRILMASI, BELEDİYELERİN DE DENETİM YAPMASI GEREK. BELEDİYELER, DAHA DUYARLI OLMALI, DAHA ETKİLİ VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALI” 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, yasalardaki eksikliğin, denetim ve kontrollerdeki yetersizliğin hayvanlara karşı işlenen suçları artırdığını kaydederek, köpeklerin ruhsatlandırılması, belediyelerin de bununla ilgili denetimi yapması gerektiğini kaydetti. 

Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, belediyeleri, hayvan hakları konusunda daha duyarlı olmaya, daha etkili ve sonuç odaklı çalışmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, Yenierenköy’de iki köpeğin öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, “Yaşanan vahşet akıl alır, kabul edilebilir bir durum değildir” değerlendirmesinde bulundu. 

Yasalarla ilgili değerlendirmelere ve yapılması gerekenlere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hayvanlarla ilgili suçların önüne geçilebilmesi için her ne kadar yetersiz de olsa Hayvan Refahı Yasası ve Fasıl 52 Köpekler Yasası yürürlüktedir. Mevcut iki yasaya göre, köpek bakıcılarının, köpeklerine çip taktırıp ruhsatlandırması gerekmektedir. Çip kaydının yapılıp yapılmadığını, muhafazasında köpek bulunduran kişinin köpeğinin ruhsatının bulundurup bulundurmadığının kontrolünü yapma görev ve yetkisi belediyelerindir.  Her belediye köpeklerin ruhsatlı olup olmadığının denetimini yapmış olsa ve her köpek ruhsatlandırılsa bu tarz suçların işlenmesi daha güç olacak ve/veya en azından ölü köpek bulunduğunda sahibi belli olacaktır. Belediyeleri bu konuda daha duyarlı olmaya, daha etkili ve daha sonuç odaklı çalışmaya davet ederiz.

Sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlardan da belediyeler sorumludur ve her belediyenin uygun bir barınak oluşturması gerekmektedir. Sağlıklı bir barınak, bahsi geçen durumdaki tüm canlıların ömrünü uzatacak, sağlıklı yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.

Meclisin, 8/2013 sayılı Hayvan Refahı Yasası ile ilgili değişiklikleri görüşme aşamasında olduğu bilgimiz dahilindedir ancak en çağdaş, mevcut koşullara en uygun yasa tasarısı yasallaşsa dahi mevcut denetim ve uygulama eksikliği ile maalesef buna benzer olayların yaşanmasını engellemekte yetersiz kalacak. 

Bugüne değin, hayvanlarla ilgili işlenen suçlarda polis örgütü tarafından yapılan etkin soruşturma sayısı işlenen suçlara oranla çok düşük seviyededir. Aynı durum Veteriner Dairesi tarafından bugüne değin kesilen ve ödenmeyen cezaların mahkemeye intikal ettirilmesinde de yaşanmaktadır.”

 

Son Güncelleme: 16.10.2018 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü
Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, bağ ve ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıda
Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, bağ ve ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıda
Özersay ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi
Özersay ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim