Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı

“YASALARDAKİ EKSİKLİK, DENETİM VE KONTROLLERDEKİ YETERSİZLİK HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ARTIRIYOR”



“KÖPEKLERİN RUHSATLANDIRILMASI, BELEDİYELERİN DE DENETİM YAPMASI GEREK. BELEDİYELER, DAHA DUYARLI OLMALI, DAHA ETKİLİ VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALI”



Kıbrıs Türk Barolar Birliği Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, yasalardaki eksikliğin, denetim ve kontrollerdeki yetersizliğin hayvanlara karşı işlenen suçları artırdığını kaydederek, köpeklerin ruhsatlandırılması, belediyelerin de bununla ilgili denetimi yapması gerektiğini kaydetti.



Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, belediyeleri, hayvan hakları konusunda daha duyarlı olmaya, daha etkili ve sonuç odaklı çalışmaya çağırdı.



Kıbrıs Türk Barolar Birliği Çevre ve İmar Hukuku Komitesi, Yenierenköy’de iki köpeğin öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, “Yaşanan vahşet akıl alır, kabul edilebilir bir durum değildir” değerlendirmesinde bulundu.



Yasalarla ilgili değerlendirmelere ve yapılması gerekenlere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“Hayvanlarla ilgili suçların önüne geçilebilmesi için her ne kadar yetersiz de olsa Hayvan Refahı Yasası ve Fasıl 52 Köpekler Yasası yürürlüktedir. Mevcut iki yasaya göre, köpek bakıcılarının, köpeklerine çip taktırıp ruhsatlandırması gerekmektedir. Çip kaydının yapılıp yapılmadığını, muhafazasında köpek bulunduran kişinin köpeğinin ruhsatının bulundurup bulundurmadığının kontrolünü yapma görev ve yetkisi belediyelerindir. Her belediye köpeklerin ruhsatlı olup olmadığının denetimini yapmış olsa ve her köpek ruhsatlandırılsa bu tarz suçların işlenmesi daha güç olacak ve/veya en azından ölü köpek bulunduğunda sahibi belli olacaktır. Belediyeleri bu konuda daha duyarlı olmaya, daha etkili ve daha sonuç odaklı çalışmaya davet ederiz.



Sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlardan da belediyeler sorumludur ve her belediyenin uygun bir barınak oluşturması gerekmektedir. Sağlıklı bir barınak, bahsi geçen durumdaki tüm canlıların ömrünü uzatacak, sağlıklı yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.



Meclisin, 8/2013 sayılı Hayvan Refahı Yasası ile ilgili değişiklikleri görüşme aşamasında olduğu bilgimiz dahilindedir ancak en çağdaş, mevcut koşullara en uygun yasa tasarısı yasallaşsa dahi mevcut denetim ve uygulama eksikliği ile maalesef buna benzer olayların yaşanmasını engellemekte yetersiz kalacak.



Bugüne değin, hayvanlarla ilgili işlenen suçlarda polis örgütü tarafından yapılan etkin soruşturma sayısı işlenen suçlara oranla çok düşük seviyededir. Aynı durum Veteriner Dairesi tarafından bugüne değin kesilen ve ödenmeyen cezaların mahkemeye intikal ettirilmesinde de yaşanmaktadır.”