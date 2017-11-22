BANKAMATİK KULÜBESİNE SIKIŞTI!

Kediyi kovalayan köpek bankamatik kulübesinde sıkışınca yardımına itfaiye koştu

Gazimağusa’da önceki gün öğle saatlerinde yaşanan ilginç bir olay itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çözüldü.

Anıt çemberi karşısında bulunan bankamatik kulübelerinden birinin altına saklanan kediyi kovalayan köpek bu kez yerin dar olması sonucu sıkışıp kaldı.

Bütün gece kulübenin içinde kalan köpeği gören duyarlı vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.